Više od 1.300 filmskih autora i glumaca odbija saradnju s izraelskim filmskim institucijama

U izjavi, koju su potpisali filmski autori, glumci, radnici filmske industrije i institucija, navodi se da prepoznaju moć filma da oblikuje percepcije i obećavaju da neće sarađivati ​​s izraelskim filmskim institucijama.

“U ovom hitnom trenutku krize, gdje mnoge naše vlade omogućavaju pokolj u Gazi, moramo učiniti sve što možemo da se pozabavimo saučesništvom u tom neumoljivom užasu”, navodi se u izjavi.

Podsjećajući na presudu Međunarodnog suda pravde (ICJ) da postoji vjerovatan rizik od genocida u Gazi, u izjavi se navodi da je sloboda za sve ljude duboka moralna dužnost koju niko od nas ne može ignorisati.

“Odgovaramo na poziv palestinskih filmskih stvaralaca, koji su pozvali međunarodnu filmsku industriju da odbije šutnju, rasizam i dehumanizaciju, kao i da učini sve što je ljudski moguće da okonča saučesništvo u njihovom ugnjetavanju”, rekli su.

“Inspirisani organizacijom Ujedinjeni protiv aparthejda, filmski stvaraoci koji su odbili da prikazuju svoje filmove u aparthejdskoj Južnoj Africi, obavezujemo se da nećemo prikazivati ​​filmove, pojavljivati ​​se ili na drugi način sarađivati ​​s izraelskim filmskim institucijama, uključujući festivale, kina, emitere i produkcijske kuće, koje su umiješane u genocid i aparthejd protiv palestinskog naroda”, dodaje se u saopštenju.

Među potpisnicima su Olivia Colman, Javier Bardem, Aimee Lou Wood, Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Julia Sawalha, Miriam Margolyes, Ken Loach i Juliet Stevenson,piše N1

Izrael je ubio više od 64.500 Palestinaca u brutalnoj ofanzivi u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

Facebook komentari