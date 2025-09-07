Polako se primiče: Kada se ove godine sat pomjera unazad i počinje zimsko računanje vremena?

Ove jeseni pomjeranje sata čeka nas u noći između subote i nedelje, 26. oktobra 2025. godine. Tačno u 3:00 ujutru, satovi će se vratiti na 2:00, pa ćemo, bar simbolično, dobiti sat odmora više.

Međutim, to istvremeno znači i da će dan biti još kraći, odnosno mrak će padati već oko 16 sati.

Zašto se sat i dalje pomjera?

Prvobitna ideja bila je ušteda električne energije – vjerovalo se da će duži dani značiti manju potrošnju struje. Iako ta računica danas djeluje zastarjelo, praksa se uporno održava.

Evropska unija je još 2019. godine predložila da se ovakvo mijenjanje vremena ukine, ali dogovor o tome da li ostati na ljetnjem ili zimskom režimu nikada nije postignut.

Istraživanja su, međutim, pokazala i tamniju stranu promjene sata – poremećaj sna, pad koncentracije, više saobraćajnih nesreća, pa čak i povećan rizik od srčanih problema. Uprkos svemu, satove i dalje okrećemo naprijed–nazad svake godine.

