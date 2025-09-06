Roditelji oprez! Opasna droga u vejpovima, sve više djece u bolnicama

Veliko istraživanje vejpova zaplijenjenih u školama širok Engleske otkrilo je alarmantan podatak – više od 10% njih sadrži opasnu sintetičku drogu spice.

Istraga je pokazala da se ilegalne tekućine za vejpanje oglašava i prodaje na popularnim društvenim mrežama, što stručnjaci nazivaju novom prijetnjom, piše Sky News.

Policija je zaplijenila gotovo 2.000 tekućina za vejpove iz 114 srednjih škola, a testiranje provedeno na Univerziteu u Bathu potvrdilo je da ih otprilike 13% sadrži spice.

Ove ilegalne tekućine, često upadljivih boja, na platformama poput TikToka, Facebooka i Instagrama reklamiraju se kao THC, psihoaktivna komponenta kanabisa.

Međutim, u stvarnosti mnoge od njih sadrže spice, sintetičku drogu koja je znatno jeftinija za proizvodnju.

Profesor Chris Pudney, voditelj studije, upozorava da je ova droga “nevjerovatno jaka” i stvara snažnu ovisnost.

– Mlade osobe to dovodi u vrlo rizičan položaj te mogu biti zlostavljane ili uvučene u kriminal kroz upotrebu ovakve droge – izjavio je.

Analiza je pokazala da je ponuda spicea veća na platformama s mlađom publikom: 67,5% na TikToku, 54,2% na Instagramu i 12% na Facebooku.

– Ovom drogom cilja se na mlade zato što je jeftina – rekao je profesor Pudney.

Dodao je da vejp s pravim THC-om u SAD košta oko 60 funti, a sa spiceom svega 5 funti.

O utjecaju ilegalnih tekućina za Sky News je govorila Kelly (ime je promijenjeno), čiji je sin kolabirao nakon što su mu nasilnici izvan škole nasilno ugurali vejp sa spiceom u usta.

– Rekao je da je halucinirao, osjećao se kao da je u vodi. Njegova anksioznost se povećala, boji se napustiti kuću, nije išao u školu više od godinu dana. To je imalo ogroman utjecaj na njega – ispričala je.

Poručila je roditeljima da provjeravaju što njihova djeca koriste.

– Pobrinite se da, ako vejpaju, znaju što je unutar vejpa – njen je savjet.

Humanitarne organizacije za borbu protiv droga bilježe sve veći broj slučajeva u kojima djeca kolabiraju u školama nakon udisanja vejpova sa spiceom.

– Postoji velik broj dokaza da je to nova prijetnja, moramo je pomno pratiti – rekla je Fiona Spargo-Mabbs iz fondacije za edukaciju o drogama Daniel Spargo-Mabbs.

– Znamo da raste broj hospitalizacija školske djece. To je jako zabrinjavajuće jer je spice mnogo jači nego što mladi misle, a u adolescenciji su posebno ranjivi jer su u ključnoj fazi razvoja mozga i tijela – dodala je.

Kao odgovor na istragu, TikTok, Meta (vlasnik Facebooka i Instagrama) i Telegram izjavili su da je prodaja ilegalnih supstanci na njihovim platformama strogo zabranjena te su uklonili račune koje im je prijavio Sky News. Unatoč tome, sa Univerziteta u Bathu poručuju da platforme ne čine dovoljno i pozivaju regulatorno tijelo Ofcom da uspostavi program za suzbijanje online prodaje droga.

