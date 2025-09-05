Srbijanski državljanin na snimku koji je objavio Hamas

Na videu se prvo vidi izraelski talac Guy Gilboa-Dalal kako se vozi kroz Gazu i govori da je otet već 22 mjeseca, dok kamera prikazuje razrušene zgrade.

Na kraju mu se pridružuje Alon Ohel, a njih dvojica se grle i vidno iznenađeni ponavljaju kako ne mogu da vjeruju da se ponovo vide.

Video snimak traje više od tri i po minuta, a između ostalog, Gilboa-Dalal poziva na hebrejskom izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da ne sprovodi planiranu vojnu ofanzivu na Gazu.

On tvrdi da je u Gazi i da je video snimljen 28. avgusta 2025. godine.

Prema pisanju izraelskih medija, porodica Alona Ohela je potvrdila da je on na snimku, ali nije dala dozvolu da mediji objave snimak.

Agencija Reuters objavila je prvi dio snimka na kome se vidi samo Gaj Gilboa-Dalal. prenosi N1.

Hamas has released a new video featuring two hostages, reportedly filmed last Thursday in Gaza City. pic.twitter.com/Db8rapl8p5 — Clash Report (@clashreport) September 5, 2025

