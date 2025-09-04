Preminuo Giorgio Armani, kralj italijanske mode

“Gospodin Armani – kako su ga s poštovanjem i divljenjem uvijek nazivali zaposleni i saradnici, preminuo je mirno, okružen svojim najbližima. Neumorno je radio do posljednjih dana, posvećujući se kompaniji, kolekcijama, različitim i uvijek novim projektima u toku i onima koji su tek nastajali”, saopšteno je.

“Tokom godina”, nastavlja se u saopštenju, “Giorgio Armani je stvorio viziju koja se iz mode proširila na svaki aspekt života, predviđajući vrijeme sa izuzetnom lucidnošću i praktičnošću. Vodila ga je neiscrpna radoznalost, pažnja prema sadašnjosti i ljudima.

Na tom putu stvorio je otvoreni dijalog s publikom, postavši voljena i poštovana figura zbog sposobnosti da komunicira sa svima. Uvijek pažljiv prema potrebama zajednice, angažovao se na mnogim poljima, posebno prema svom voljenom Milanu.

Giorgio Armani je kompanija sa pedesetogodišnjom historijom, rasla je sa emocijom i strpljenjem. Giorgio Armani je oduvijek činio nezavisnost, u mislima i djelovanju, svojim prepoznatljivim znakom. Kompanija je danas i zauvijek odraz tog osjećaja. Porodica i zaposleni nastaviće da vode Grupaciju u poštovanju i kontinuitetu tih vrijednosti.” prenosi Novi.

Facebook komentari