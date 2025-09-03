Institut za nestale osobe BiH obilježio 20 godina postojanja: Sada je vrijeme da pronađemo sve nestale osobe, sutra možda više neće biti vremena

U Bijeloj sali Parlamentarne skupštine BiH danas je obilježena 20. godišnjica od osnivanja Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.

Događaju, koji je počeo minutom šutnje u znak sjećanja na sve nestale osobe, prisustvovale su porodice nestalih osoba, predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i druge zvanice.

Istaknuta važnost

Tokom obilježavanja i obraćanja zvaničnika u nekoliko navrata je istaknuta važnost Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i njegov nemjerljiv doprinos istini i pravdi.

Predsjedavajući Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Nikola Perišić, podsjetio je na historijat i misiju Instituta, naglašavajući kako je kroz 20 godina rada uspostavljena jedinstvena institucija koja se bavi procesom traženja nestalih osoba na cijeloj teritoriji BiH. On je naglasio da, uprkos pohvalama, ali i kritikama, Institut ispunjava svoju misiju predajući posmrtne ostatke porodicama.

– Nažalost, još uvijek tragamo za 7.580 nestalih, što su najteži slučajevi, pretežno vezani za djela ratnih zločina, gdje su se počinioci dobrano potrudili da prikriju tragove. Poruka s današnjeg obilježavanja je animiranje i dizanje svijesti cijele javnosti u BiH o bitnosti ovog procesa, te traženje veće podrške vlasti kako bi proces traženja nestalih polako bio priveden kraju – kazao je Perišić.

Iz perspektive međunarodne zajednice, Institut za nestale osobe BiH predstavlja jedinstveni model u svijetu. Samira Krehić, šefica programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe, istaknula je da je Institut prvi takav primjer državne institucije u svijetu koji je uspostavljen uz inicijativu Međunarodne komisije i Vijeća ministara BiH.

– Ovo je jedinstvena institucija koja služi kao model kako rješavanje pitanja nestalih može i treba biti provedeno u svakoj državi koja se suočava s tim problemom. Vodstvo Instituta i svi njegovi uposlenici, uz podršku Međunarodne komisije, zaista su uradili hvale vrijedan posao i uspostavili sistem koji danas služi kao referentna tačka za procese traženja nestalih širom svijeta – od Kanade, Južne Amerike, Južnog Kavkaza, Bliskog Istoka, Ukrajine i dalje – rekla je Krehić.

Ona je dodala da je tokom dvadeset godina Institut pronašao 75 posto nestalih od svih prijavljenih nakon sukoba u BiH, ali da je pred ovom institucijom i dalje veliki posao.

Saliha Đuderija, članica Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH istakla je da, nažalost, i gotovo tri decenije nakon rata, postoje pojedinci i strukture koje svjesno koče procese traženja nestalih.

– Sve dok se istina skriva, porodice ne mogu pronaći svoj mir. A ni naše društvo ne može krenuti naprijed. Pitanje nestalih osoba nikada ne smije biti političko pitanje. Ono što nas najviše pokreće – jeste povjerenje porodica. Vaša snaga, vaša hrabrost da dođete, da tražite, da ne odustanete – inspiriše sve nas. Zato vam danas želim posebno zahvaliti. Vi niste samo porodice žrtava – vi ste naši saborci u borbi za istinu i pravdu – istakla je Đuderija.

Veliki broj nestalih

Marko Jurišić, član Kolegija direktora u svom obraćanju istakao je da uprkos velikim rezultatima, još uvijek dugujemo istinu 7.581 članovima porodica nestalih osoba.

– Sada je vrijeme, prošlo je 30 godina a nismo dali odgovore porodicama nestalih osoba. Sada je vrijeme da budemo jedinstveni, sada je vrijeme da spoznamo da su sve nestale osobe naše, da se uloži napor da se nestale osobe pronađu, sada je vrijeme da se Institut i porodice nestalih osoba snažno podrže. Sada je vrijeme, sutra možda nećemo imati vremena – kazao je Jurišić.

Poruke podrške Institutu danas su upućene i iz kabineta člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denisa Bećirovića.

– Institucije Bosne i Hercegovine moraju postati nosilac traženja procesa nestalih, naša dužnost je da jačamo kapacitete Instituta. Predsjedništvo BiH je prepoznalo važnost Instituta i prati njegov rad i rezultate koji potvrđuju bolna događanja. Vaš rad, snaga i hrabrost su temelj na kojem gradimo povjerenje i budućnost – istakao je Alija Kožljak, šef Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Ujedinjenje u potrazi

Prisutnima se, između ostalih, obratio i Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, koji je istakao da je naša dužnost da se ujedinimo u potrazi za svakom nestalom osobom.

– Institut za nestale osobe nije samo institucija, on je simbol borbe za istinu, pravdu i ljudsko dostojanstvo. Ova godišnjica nas podsjeća na sve što je urađeno ali i na obavezu da ne odustanemo. Danas, ovdje, još jednom potvrđujemo, nijedna nestala osoba nikada neće biti zaboravljena- kazao je Hurtić.

