Rekordni požari poharali Evropu, teško stanje bilo i u BiH: U Hercegovini bilo gotovo 2.000 požara!

Prema podacima Evropskog informacionog sistema (IS) o šumskim požarima (European Forest Fire Information System, EFFIS), ove godine su šumski požari u Evropi spalili više od milion hektara zemljišta, što je najviše otkako su počela službena mjerenja od 2006. godine.

851 požar

Tako su brojni požari poharali i našu zemlju, prvenstveno njen jug. Koliko je ova požarna sezona bila teška u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, potvrđuje informacija da su, zaključno s avgustom, zabilježena ukupno 1.233 požara!

– Od toga je, čak, 851 požar na otvorenom prostoru. Zbog iznimno teških situacija na terenu, dva puta je upućen zahtjev za međunarodnu pomoć, u općinama Prozor/ Rama i Neum. Na pojedinim požarištima, poput onih u Mostaru i Rami, angažirane su i Oružane snage BiH – kazao je za „Dnevni avaz“ Pero Pavlović Ćiro, portparol Kantonalne uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo i Vlade HNK.

Kolika je ukupna opožarena površina, u Upravi za sada nemaju podataka, budući da to, kako nam je rekao Pavlović, prikupljaju nadležne službe općina i gradova. Pavlović je podsjetio na činjenicu da je HNK jedno od požarno najugroženijih područja u regionu.

– Hercegovačko-neretvanski kanton spada među najugroženija područja u Bosni i Hercegovini, ali i u ovom dijelu Evrope, kada je riječ o požarima otvorenog prostora. Klimatske karakteristike, duga sušna razdoblja, visoke ljetne temperature, česti vjetrovi te zahtjevna konfiguracija terena čine ovo područje izuzetno podložnim izbijanju i brzom širenju požara – naveo je Pavlović.

70 sati leta

Naglasio je da je zračni protupožarni resurs air-tractor, koji je, podsjetimo, iznajmljen od jedne privatne kompanije iz Hrvatske, ove godine djelovao na požarištima gotovo svih općina u HNK, odigravši, utvrdio je Pavlović, ključnu ulogu u lokaliziranju i gašenju vatre.

– U proteklom razdoblju ostvareno je više od 70 sati leta te izvedeno 180 izbacivanja vode, čime je znatno ubrzano gašenje požara i smanjena opasnost za ljude i imovinu. Vatrogasne jedinice s terena kontinuirano naglašavaju važnost air-tractora u svojim izvještajima. Zračna podrška omogućava kopnenim snagama da se fokusiraju na izgradnju linija odbrane i gašenje manjih žarišta, dok se glavni požarni front drži pod kontrolom iz zraka – dodao je Pavlović.

U ZHK opožareno 986 hektara šume

Među ugroženim područjima je i Zapadnohercegovački kanton. Prema riječima Drage Martinovića, direktora tamošnje Uprave CZ i vatrogastva, tokom ove sezone su imali 374 vatrogasne intervencije. Ukupno je do sada opožareno 986 hektara šume i 163 hektara niskog rastinja i trave.

– U junu i u julu smo imali veliku pomoć air-tractora, posebno u gašenju požara u blizini Gruda i Ljubuškog – rekao je Martinović za „Avaz“.

