Prevoznici prekidaju blokade: Zahtjevi ispunjeni

Objavljeno prije 30 minuta

Blokade prevoznika koje su počele 1. septembra ušle su u drugi dan, ali je danas objavljeno da one prestaju.

Prevoznici su ranije tražili smanjenje akciza na gorivo i cestarina za kamione za 50 posto, naglašavajući da je takva praksa prisutna u Crnoj Gori i Sloveniji, čije brojne kompanije voze robu za Bosnu i Hercegovinu.

Osim toga, zahtijevaju izmjene državnog pravilnika koji donosi Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, prema kojem se obuka vozača trenutno vrši u centrima izvrsnosti i košta 1.400 maraka (oko 750 eura) po vozaču. Prema riječima Velibora Peulića, prevoznici traže da se obuka obavlja u transportnim kompanijama, što je praksa u Sloveniji i drugim državama Evropske unije. Problem predstavlja i činjenica da BiH ne priznaje dokumente koji potvrđuju da je vozač iz naše zemlje prošao takvu obuku u inostranstvu.

Dodatno, u BiH mladi vozač koji sa 18 godina položi vozačku dozvolu za kamion mora čekati tri godine da bi počeo raditi, dok u Njemačkoj odmah može voziti pod nadzorom.

Nakon odluke o prekidu blokada, Peulić je u ime prevoznika poručio:
“Poštovani prijatelji, sa zadovoljstvom i ponosom, zahvalnošću prema svakom partneru, pokazali smo jedinstvo, snagu, odlučnost. Naši svi zahtjevi su ispunjeni. Jedinstvena Odluka Predsjedništva PLENUMA je da se uspostavljaju lanci snabdijevanja. Uspjeli smo. Krvotok bosanskohercegovačke privrede je u punom kapacitetu. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine zahvaljuje se na podršci Udruženju drumskih prevoznika RS, Udruženju prevoznika FBiH, UO prevoznika STK BiH. Zahvaljujemo se svim građanima na strpljenju i podršci. Naša snaga su svaki pojedinac. Nastavljamo sa lancima snabdijevanja na dobrobit svih građana Bosne i Hercegovine.”Kako nezvanično saznajemo, kamioni se pomjeraju sa položaja u Trebinju, Vitezu, Sarajevu, Doboju i na drugim lokacijama,pišu Vijesti


