Članovi CIK-a Vanja Bjelica Prutina i Jovan Kalaba dobili policijsku zaštitu

Nakon sigurnosne procjene članovi Centralne izborne komisije (CIK) BiH, Vanja Bjelica-Prutina i Jovan Kalaba dobili su policijsku zaštitu.

Ovu informaciju je za „Avaz“ potvrdio direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) BiH, Enes Karić.

– Nakon što je došao zahtjev od predsjedavajuće CIK-a BiH, naravno, mi smo u skladu s našim procedurama izvršili sigurnosnu procjenu zajedno sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom (OSA) BiH i drugim policijskim institucijama. Na osnovu svega onoga što smo prikupili, donijeli smo odluku da pružimo određeni vid zaštite – kazao nam je Karić.

Ta zaštita je, naveo je, drugačijeg karaktera za dvoje članova CIK-a BiH, a sve je urađeno i u razgovoru sa njima.

Tako je Bjelica-Prutina dobila zaštitu nadzora mjesta boravišta i prebivališta, kao i fizičku, dok je Kalabi dodijeljena zaštita nadzora mjesta prebivališta.

– Dakle, preuzeli smo zaštitu u narednom periodu, a kao i za sve osobe kojima pružamo zaštitu napravit će se evaluacija sigurnosnih elemenata i onda ćemo u skladu s tim donositi i druge odluke – dodao je Karić.

Podsjetimo,iz CIK-a BiH su prijavili SNSD-ovca Nedeljka Eleka zbog indirektnih prijetnji i pritisaka na ovo dvoje članova CIK-a koje je iznio uoči sjednice na kojoj se razmatralo oduzimanje mandata sada već bivšem predsjedniku entiteta Republika Srpska, Miloradu Dodiku.

– Ako Dino može da vrši pritisak na Sud, možemo i mi na CIK. Proglasiti Vanju u Istočnom Sarajevu i Kalabu u Banjaluci personama non grata. Zakazati demonstracije ispod prozora. Zapamtite ova lica, srećemo ih – napisao je Elek na X-u,piše Avaz

Predsjednica CIK-a BiH Irena Hadžiabdić je tada kazala da neće dozvoliti pozivanje na linč njihovih članova i da traže zaštitu institucionalnim koracima.

– Zbog takvih navoda, mi obavještavamo Direkciju za koordinaciju dopisom i prijavom jer je to stavljanje mete na čelo članovima CIK, to smo upravo jutros uradili – kazala je ona.

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) je prije 15 dana prema Tužilaštvu BiH proslijedila izvještaj protiv Eleka.

