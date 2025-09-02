Halid Bešlić nastavlja liječenje: Prebačen je na onkologiju, dobro se osjeća

Naime, pojavile su se oprečne informacije – da je legendarni izvođač narodne muzike izašao iz bolnice, pa zatim i da je i dalje na liječenju. Zapravo, Bešlić je samo promijenio kliniku na kojoj se liječi.

Njegov menadžer Nedim Srnja za Klix.ba kazao je da se Halid osjeća puno bolje.

“Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se osjeća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno”, kazao je Nedim.

Legenda narodne muzike Halid Bešlić primljen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, nakon što je nedavno otkazao svoj nastup na Sajmu šljive u Gradačcu. Pjevač je prethodno bio smješten na odjelu za nefrologiju.

Podsjetimo, turistička zajednica grada Gradačca objavila je kako je njegov koncert najavljen za srijedu, 27. august, otkazan zbog “zdravstvenih razloga s kojima se suočava naša velika muzička zvijezda”.

“Uprkos ogromnoj želji da se druži s gradačačkom publikom prve sajamske noći, Halid je primoran trenutno se posvetiti svom zdravlju i započeti proces rehabilitacije”, naveli su, prenosi Klix.

Facebook komentari