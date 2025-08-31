Meteorolozi objavili prognozu za BiH do 8. septembra: Uživajte u suncu, evo kad nam opet stiže kiša

Kako navode, u ovoj sedmici su pred nama su stabilni, sunčani i sve topliji, a pred sami kraj radne sedmice na jugu zemlje izgledni su i vrući dani. Noć i jutra i dalje će biti ugodni, a u centralnim područjima Bosne i Hercegovine i prilično svježi.

U dane vikenda uz pojačanu naoblaku i pad dnevne temperature zraka očekuje se kiša koja bi mogla biti i u obliku pljuskova.

Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 9°C i 14°C u Bosni do 18°C u Hercegovini. Pred kraj sedmice u Hercegovini i do 22°C. Najviše dnevne temperature između 28°C i 34°C, lokalno i do 36°C.

Nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima očekuje se i u prvim danima naredne sedmice. Od sredine sedmice prognozira se stabilizacija vremenskih prilika. Preovladavaće umjereno do pretežno oblačno i djelimično sunčano. Nisu isključeni kraći lokalni pljuskovi sredinom dana,piše Radiosarajevo

Jutarnje temperature variraće između 11°C i 16°C u Bosni do 21°C na jugu Hercegovine. Maksimalne temperature između 18°C i 24°C u Bosni do 28°C u Hercegovini.

