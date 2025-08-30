UO Saveza udruženja penzionera traži od Vlade FBiH: Do 15. oktobra usvojiti izmjene i dopune Zakona o PIO

U susjednoj Hrvatskoj su penzije ponovo uvećane za 6,48 posto, koliko iznosi stopa usklađivanja koja je jučer objavljena prema polugodišnjim kretanjima cijena i plaće uz novu formulu izračuna u omjeru 85:15 u korist povoljnijeg faktora. Taj faktor su bile plaće, a gotovo istu formulu u omjeru, istina 60:40, u korist povoljnijeg faktora traže penzioneri u Federaciji BiH.Socijalna politika

Podsjetimo, već duže vrijeme penzioneri traže da se umjesto BDP-a penzije usklađuju prema rastu prosječne plaće. Tako su izmjene i dopune Zakona o PIO, čija je izrada u toku, bile u fokusu zasjedanja Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH.

Prema riječima Redže Mehića, predsjednika Saveza, zaključeno je da se zatraži izvorni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO koji je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dostavilo Vladi Federacije, kako bi ostvarili uvid šta je usvojeno od zahtjeva Saveza.

Prema Vladi FBiH će uputiti zahtjev za hitni sastanak s predstavnicima Saveza radi konkretnih dogovora o neophodnosti hitnog upućivanja u parlamentarnu proceduru prijedloga izmjena i dopuna Zakona o PIO i usvajanja, kako bi izmijenjeni Zakon stupio na snagu 1. januara naredne godine.

Jednoglasno doneseni

Član UO Saveza i predsjednik Udruženja penzionera Mostar Izet Šehić kazao je za „Avaz“ da su svi zaključci jednoglasno doneseni.

– Svaki dan sve je skuplje. Kilogram kostiju, da se tako izrazim, 25 KM, kilogram polutruhlih jabuka 3,5 marke, da dalje ne nabrajam. Cijene divljaju sve više. Luksuz je kupiti kilogram voća. Struja poskupljuje, komunalije, sve. Činjenica je da smo dobili jednokratnu novčanu pomoć, ali ovo će biti na duge staze – naveo je Šehić.

Više od 1.700 paketa

Kakva je situacija, dodao je Šehić, možda najbolje opisuje činjenica da će Udruženje penzionera Mostar podijeliti do kraja godine više od 1.700 paketa prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 50 KM za svoje članove, što do sada, kazao je, nije zabilježeno,piše Avaz

