2. septembra sjednica na kojoj bi trebala biti izabrana nova Vlada RS

Mandatara za sastav nove vlade predložio je Milorad Dodik, kojem je CIK BiH nedavno oduzeo mandat predsjednika RS nakon pravosnažne presude kojom mu je zabranjeno obavljanje te funkcije. Uprkos tome, Dodik i dalje nastoji učestvovati u procesima imenovanja, pa je za mandatara predložio Savu Minića.

Na današnjoj telefonskoj sjednici Kolegijuma NSRS prihvaćen je prijedlog da se sjednica održi u 10 sati, a kao prva tačka dnevnog reda naći će se izbor nove Vlade RS. Očekuje se da Minić tada predstavi program rada i imena kandidata za ministre,pišuVijesti

Još uvijek nije poznato koga će mandatar predložiti za sastav nove vlade, iako je ranije najavio da će većina dosadašnjih ministara ostati na svojim funkcijama. Koalicioni partneri su, s druge strane, poručili da očekuju najmanje jedan resor u budućem sazivu.

Za formiranje vlade potrebna je podrška najmanje 42 od 83 poslanika u NSRS. To ne bi trebalo da predstavlja problem za vladajuću koaliciju, koja raspolaže sa 54 poslanika.

