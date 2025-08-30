Poljski huligan sam protiv deset Albanaca: Pogledajte epilog okršaja

Utakmica između Dinama City i poljske Jagiellonije u Tirani završila je rezultatom 1:1, što je gostima bilo dovoljno za plasman u Konferencijsku ligu.

Dok su gosti slavili prolaz, Albanci su tugovali zbog propuštene prilike da ostvare najveći uspjeh u klupskoj historiji, prenosi N1.

Međutim, napetosti se nisu zaustavile na terenu. Nakon utakmice izbili su neredi među navijačima, a posebno se istakao incident vezan za spomenik Skenderbega u centru Tirane.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se navodno vidi da je jedan poljski navijač postupio uvredljivo prema spomeniku albanskog nacionalnog heroja. Ovaj potez izazvao je žestok bijes lokalnih navijača.

Grupa mlađih simpatizera Dinama, poznata kao Eagle Boys (U18), pronašla je spomenutog Poljaka i fizički se obračunala s njim. Snimci pokazuju da se Poljak duže vrijeme opirao napadu, ali je na kraju podlegao brojčanoj nadmoći albanskih huligana.

Ovaj događaj bacio je sjenku na fudbalski dvomeč i još jednom podsjetio na problem huliganizma i nasilja među navijačkim skupinama na Balkanu.

28.08.2025, FC Dinamo City🇦🇱 – Jagiellonia Bialystok🇵🇱, Eagle boys (Albania U18 group) found one of jagiellonia fans who was disrespecting Skenderbeg statue in city centre

