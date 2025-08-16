Slovenija razmatra zabranu ulaska Miloradu Dodiku i Benjaminu Netanjahuu: Pod lupom i imovina porodice lidera SNSD-a u Sloveniji

Vlada Slovenije na današnjoj sjednici razmatrala je inicijativu da se Miloradu Dodiku, bivšem predsjedniku entiteta Republika Srpska, kao i izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu, zabrani ulazak u zemlju.

Odluka još nije donesena, jer Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Slovenije (MVEZ) treba dopuniti materijal, ali se očekuje da će konačna odluka biti usvojena na narednoj sjednici, prenosi slovenački N1.

Prije same sjednice, vlada je u dnevni red uvrstila povjerljivu tačku, koja se kasnije pokazala kao inicijativa za zabranu ulaska Dodiku i njegovim članovima porodice, kao i Netanjahuu. Materijal je pripremljen u Ministarstvu kojim rukovodi Tanja Fajon, uz podršku premijera Roberta Goloba.

Razlozi za sankcije protiv Dodika

Prema nezvaničnim informacijama, Slovenija razmatra nekoliko argumenata za eventualne sankcije. Prvi je pravosnažna presuda Suda Bosne i Hercegovine kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šestogodišnju zabranu obavljanja političkih funkcija zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika.

Drugi razlog je podrška Slovenije očuvanju Dejtonske Bosne i Hercegovine i protivljenje separatističkim tendencijama iz Banje Luke. Ministarica Fajon ranije je poručila da Dodik svojim postupcima ozbiljno blokira evropski put BiH.

Treći argument tiče se sumnji da Dodik i njegova porodica u Sloveniji posjeduju značajnu imovinu, posebno na slovenačkoj obali. Radi se o luksuznim nekretninama koje su formalno u vlasništvu prijatelja i rođaka, ali slovenački mediji tvrde da su pravi vlasnici članovi njegove porodice. Među njima se spominje vila u Portorožu, formalno u vlasništvu Đorđa Đurića, kuma i bliskog saradnika Dodikovog sina Igora Dodika. I Đurić i Igor Dodik nalaze se na američkoj listi sankcija.

Porodica Dodik povezana je i sa stanom u rezidenciji Park Lucija, koji je registrovan na slovenačku firmu RSB Plus, a u vlasništvu je porodice porijeklom iz Republike Srpske. Prema nekim navodima, porodica Dodik na obali posjeduje najmanje pet nekretnina.

Pritisci i međunarodno odugovlačenje

Slovenija već mjesecima razmatra sankcije Dodiku, ali su je pretekle druge države. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Njemačka, Austrija, Poljska i Litvanija već su uvele sankcije protiv njega i njegovih saradnika.

Slovenačke vlasti ranije su tvrdile da zemlja nikada nije samostalno uvodila nacionalne restriktivne mjere prema pojedincima ili državama, te da bi odluka zavisila od “nove sudske presude”. Nakon pravosnažne presude Suda BiH, MVEZ je odgovorio da Slovenija prati situaciju i očekuje poštivanje sudskih odluka, ali da će dodatne rasprave biti vođene unutar Evropske unije i s međunarodnim partnerima.

Pojedini mediji u BiH navode i da u slovenačkom oklijevanju ulogu igra ljubljanski gradonačelnik Zoran Janković, koji njeguje bliske odnose s Dodikom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije je takve tvrdnje demantovalo, ističući da odluku mora politički podržati premijer Robert Golob.

Facebook komentari