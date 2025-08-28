Vijesti

23.000 službenika tuži državu

Objavljeno prije 60 minuta

Tužit ćemo zbog osnovice za obračun plata, nepoštivanja budžetskog kalendara i naknada za prevoz, kaže Mirković

Krajem septembra, najkasnije, reprezentativni sindikati na nivou institucija BiH pokrenut će kolektivnu tužbu protiv Vijeća ministara BiH, potvrdio je za „Dnevni avaz“ Radenko Mirković, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH.

Niža od propisane
Premda sve odluke o tome nisu još donesene, Mirković nam je rekao da je podnošenje tužbe, i to u ime 23.000 zaposlenih, praktično, neminovno. Podsjetimo, budžet institucija BiH za ovu godinu, koji je nedavno upućen u parlamentarnu proceduru nije usvojen i, zapravo je neizvjesno hoće li dobiti podršku zastupnika oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Također, još nije pokrenuta procedura usvajanja izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama koje se tiču primjene osnovice za obračun plaća.

Mirković: Hrane više od 100.000 usta. Fena

– Tužbu ćemo pokrenuti zbog osnovice za obračun plata, jer se trenutno primjenjuje prošlogodišnja od 600 KM, iako je Vijeće ministara BiH donijelo odluku da ovogodišnja bude 631,5 KM, a i ta, koja se ne primjenjuje je niža od propisane. Dakle, imamo primanja koja nisu u skladu sa zakonom. I to je prvi razlog za tužbu. Drugi je nepoštivanje budžetskog kalendara, a također, tužit ćemo ih i zbog naknade za prevoz, koja je 37 KM do četiri kilometra, a kupon je duplo skuplji – rekao je Mirković za „Avaz“.

Zajedno nastupali
Naglasio je da će u kolektivnoj tužbi učestvovati sva tri sindikata, odnosno, uz onaj čiji je predstavnik, to su Sindikat uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH i Savez sindikata policijskih organa BiH, a u okviru kojeg djeluju SIPA, Granična policija BiH i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela.

– U svim aktivnostima do sada smo zajedno nastupali, tako će biti i s tužbom. Ili svi zajedno ili nikako. Do 15. septembra ćemo imati pojedinačne sastanke upravnih odbora s pravnim timovima, a od 15. do 22. septembra održat ćemo zajednički sastanak na kojem ćemo, defitinitvno, donijeti odluke – naglasio je on.

Svi pričaju o jačanju državnih institucija
Ustvrdio je da su na to odlučili nakon što su iscrpili sve mogućnosti. U najkraćem, kako nam je kazao, sindikati u institucijama BiH nemaju sagovornike,pišu Avaz

– Vjerujte da nas ništa drugo ne interesuje osim naših plata i naknada. Želimo da ljudi mogu normalno disati. Pa, zar nije pogubno da naše higijeničarke imaju plate od 720 KM. To je lako provjerljivo. Svi pričaju o jačanju državnih institucija, a nas bacaju pod noge. Od Nove godine je 400 ljudi napustilo institucije. Uposlenici institucija BiH hrane 109.000 usta! Umjesto da se državni službenici i namještenici vikendom posvete svojim porodicama, oni su prisiljeni raditi dodatne poslove da prežive – ogorčen je Mirković.


