CIK odlučio: Izbori za predsjednika RS 23. novembra

Član CIK-a rekao je da podržava održavanje izbora, da podržava i datum 23. Novembar za datum izbora, ali da ne podržava da se u odluci navede da se raspisuju izbori za izbor predsjednika RS iz reda srpskog naroda, te da je protiv fiksirane etničke odrednice.

Podsjetimo, od danas teče rok od 90 dana za organizovanje prijevremenih izbora u manjem bh. entitetu RS, nakon što je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat osuđenom bivšem predsjedniku entiteta Miloradu Dodiku.Milorad Dodik ranije je najavio opstrukcije održavanja izbora za predsjedničku funkciju,pišu Vijesti

