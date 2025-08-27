Narednih dana stiže ono za šta su se molili: Ova 4 znaka horoskopa ostvaruju najveću želju!

Nakon nekoliko izazovnih mjeseci, zvijezde se konačno poklapaju za četiri horoskopska znaka koji će do kraja avgusta 2025. dobiti sve ono za šta su se molili i maštali, kaže astrolog Marielisa Rejes. Iako su ovi znakovi posljednjih meseci prolazili kroz teškoće, nesporazume i osjećaj nepravde, sada dolazi nagrada. Čak i najluđe manifestacije postaju stvarnost.

Djevica

Univerzum vam konačno isporučuje ono što ste dugo tražili. Ovo je vaš trenutak. Mlad Mjesec je bio u vašem znaku 23. avgusta, a Sunce je takođe tu da vas dodatno osnaži. Ponovo ćete zračiti – iznutra ka spolja. Ljudi će primijetiti vašu transformaciju. Od samopouzdanja do novih prilika, čeka vas razdoblje koje niste doživjeli još od 2016–2017. godine. Biće izazova, moguće je da se jave ljudi iz prošlosti, ali ako stavite sebe na prvo mjesto, sve ćete prevazići. Sada konačno birate sebe i ljubav dolazi do vas.

Strijelac

Strijelčevi, vaši dani čekanja su prošli. Do kraja avgusta 2025. dobijate sve ono što ste tražili od univerzuma. Iako ste prirodno optimista, poslednjih meseci ste mogli imati osećaj stagnacije. Ali, očekujte veliki preokret. Svi će gledati u vas. Menjate imidž, način na koji želite da vas ljudi vide, menjate životni prostor, možda se čak i selite. Sve te promene doneće više novca i ljubavi u vaš život.

Rak

Rakovi su među najsrećnijim znacima u avgustu. Iako vam je Jupiter, planeta sreće, ušao u znak još u junu, do sada je sve bilo prilično sporo. Ali stiže jasnoća koju ste priželjkivali. Očekujte preokret – zatvaranje starih poglavlja i prekid zastoja koji su postojali. Osoba koja vas je ignorisala možda će vam dati odgovore koji su vam potrebni da biste se konačno oslobodili i zablistali kao nikada prije.

Blizanci

Kraj avgusta vam donosi ono za šta ste se borili – priznanje, vidljivost i napredak. Dobijate priznanje koje zaslužujete. Stvari se konačno kreću u vašu korist. Karma je na vašoj strani, pa očekujte pohvale, unaprijeđenje, čak i neki novi poslovni početak je moguć, piše „Your Tango“. Ipak, budite pažljivi: ako nešto nije stabilno ili nije ono što želite, nemojte to juriti. Ovo je prilika koja se retko pruža, ne propustite je, piše naj žena.

Facebook komentari