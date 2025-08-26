Dodik bulaznio nakon što je izviždan u Beogradu: “Oni nisu Srbi, to su plaćenici…”

Gostujući na jednoj od Vučićevih režimskih televizija, Dodik je “demantovao da je pobjegao na poluvremenu”, te da je samo napustio dvoranu.

“Mnogo lažu. Nije vikala cijela dvorana, vidi se kuda ja prolazim da tu ne viču. Ja sam došao prije samog početka utakmice, za vrijeme poluvremena sam izašao da dam neke izjave, a onda se ovo desilo tokom pauze za poluvrijeme. Kakvo istjerivanje, kakva priča? Oni mene ne mogu istjerati, ja sam došao da gledam Jokića. Ja uživam da gledam Srbiju, to je za mene veličanstven trenutak, ali ja sam političar, ja sam naučio i da mi aplaudiraju i da mi zvižde”, kazao je Dodik,pišu Vijesti

Kako kaže, to ga ne dira, a oni koji mu se protive, nisu Srbi.

“Nisu me dotakli ni sa čim. Ovo je događaj pitanja reprezentacije Srbije, treba da se posvete Srbiji, oni nisu Srbi! To su izvršioci rada stranog projekta i programa. Najavljivao sam da ću doći na tu utakmicu, čudo da se nisu bolje organizovali”, istakao je Dodik.

