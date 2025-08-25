Udar na zdrav razum: Stevandić bi učio EU šta je demokratija

Okupacioni zakon” koji je oktroisao nelegalno instalirani Kristijan Šmit nikada neće postati osnov prava, već će izazvati borbu protiv pravnog nasilja – naveli su iz Kabineta predsjednika NSRS u javnom odgovoru Delegaciji EU u BiH.

Svjesni smo činjenice da je Sud BiH donio presudu po nalogu nelegalnog visokog predstavnika koji nema zakonodavnih ovlašćenja u predmetu protiv predsjednika RS Milorada Dodika, isključujući nam mogućnost da je preinačimo. Ali, potpuno je nevjerovatno da bilo ko pokušava da nam zabrani iznošenje stava o prihvatanju ili neprihvatanju presude za koju čitava evropska i svjetska javnost zna da je donesena ne po pravu, već upravo zloupotrebom prava odnosno političkim nasiljem nad pravnim sistemom, saopštio je Kabinet predsjednika Narodne skupštine RS.

– “Okupacioni zakon” koji je oktroisao nelegalno instalirani Kristijan Šmit nikada neće postati osnov prava, već će izazvati borbu protiv pravnog nasilja – naveli su iz Kabineta predsjednika NSRS u javnom odgovoru Delegaciji EU u BiH.

Naveli su da se stav građana i naroda o tome ne može zabraniti ili nametnuti.

Naglasili su da stav nije puko prihvatanje ili neprihvatanje nekoga ili nečega – on predstavlja moralni, etički i historijski sud javnosti.

– U demokratskim društvima, glas građana je prirodno i neotuđivo pravo, i iako se njime ne mijenjaju sudske odluke, on predstavlja javni sud o pravednosti i legitimnosti. U tom smislu, sudske odluke ne mogu biti izuzete od javnog preispitivanja i demokratskog diskursa, naročito ako su donesene po volji jednog nenadležnog pojedinca, a ne na osnovu zakona, koji je usvojio nadležni parlament – istakli su iz Kabineta predsjednika NSRS.

Negirati pravo građanima i institucijama RS da iskažu svoj stav – što je civilizacijsko i demokratsko pravo – jeste i uvijek će biti nepravda, nasilje i negacija slobode, naglasili su.

Podsjetili su da je svaki vid borbe za slobodu legitiman.

– A mi smo u svim vremenima znali i činili upravo to: branili smo i branićemo naša prava, civilizacijske i demokratske vrijednosti – istakli su.

Podsjetili su da Narodna skupština RS dosljedno ukazuje da Kristijan Šmit nije imenovan u skladu sa relevantnim međunarodnim procedurama i da njegove odluke nemaju legitimitet.

– U demokratskim i civilizovanim društvima nije zabilježeno da jedna osoba bude zakonodavac, već isključivo koordinator i tumač ustavnih odredaba usvojenih u parlamentu ili regulisanih međunarodnim ugovorima, kao što je Dejtonski, kojeg su uz sve anekse potpisale Federacija BiH, BiH, RS, Srbija i Hrvatska, a koje Kristijan Šmit nije ovlašćen da mijenja. Iz tog razloga, nijedna institucija u RS ne može prihvatiti nametanja koja dolaze mimo međunarodnog prava i bez mandata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija – naglasili su u saopštenju.

Poručili su da Narodna skupština RS ostaje otvorena za dijalog u okviru Ustava i zakonitih institucija BiH, ali će istovremeno odlučno braniti pravo građana da izraze svoj stav i očuvati demokratske principe, mir i stabilnost u društvu.piše Vijesti

– Očekujemo da Kancelarija Evropske unije bude branilac, a ne protivnik, prava na demokratsko izjašnjavanje i debatu o svim pitanjima, jer bi suprotno djelovanje predstavljalo postupanje svojstveno totalitarnim režimima, a i kršilo bi sve relevantne evropske konvencije koje regulišu ovu oblast, a naročito Konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama – zaključili su u saopštenju.

Facebook komentari