Vijesti

EU secesionistima u RS: Presuda je obavezujuća

2.5K  
Objavljeno prije 17 minuta

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom usvajanja skandaloznih zaključaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS).

“Presuda Suda Bosne i Hercegovine u predmetu protiv Milorada Dodika je konačna i obavezujuća i mora se poštovati. Podvrgavanje sudske presude javnom glasanju u suprotnosti je s vladavinom prava i nezavisnošću sudskih organa.

Očekujemo od vlasti Republike Srpske da deeskaliraju situaciju i poštuju suverenitet, teritorijalni integritet i ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine”, navodi se u reakciji,pišu Vijesti

Podsjetimo, sinoć je u NSRS usvojeno 13 zaključaka, među kojima je i zaključak kojim se zadužuje Kolegijum Narodne skupštine da pripremi tekst Rezolucije o samoopredjeljenju srpskog naroda i RS.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh