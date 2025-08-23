EU secesionistima u RS: Presuda je obavezujuća

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom usvajanja skandaloznih zaključaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS).

“Presuda Suda Bosne i Hercegovine u predmetu protiv Milorada Dodika je konačna i obavezujuća i mora se poštovati. Podvrgavanje sudske presude javnom glasanju u suprotnosti je s vladavinom prava i nezavisnošću sudskih organa.

Očekujemo od vlasti Republike Srpske da deeskaliraju situaciju i poštuju suverenitet, teritorijalni integritet i ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine”, navodi se u reakciji,pišu Vijesti

Podsjetimo, sinoć je u NSRS usvojeno 13 zaključaka, među kojima je i zaključak kojim se zadužuje Kolegijum Narodne skupštine da pripremi tekst Rezolucije o samoopredjeljenju srpskog naroda i RS.

