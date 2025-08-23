EUFOR stigao na lice mjesta, Stočani grade zid oko harema

Pripadnici EUFOR-a stigli su jednim vozilom u Stolac, na mjesto gdje su Bošnjaci iz ovog grada jutros započeli zidanje zida oko budućeg mezaristana na lokaciji Poprati – Popržen u blizini Radimlje.Podsjetimo, ovu lokaciju je gradska administracija Stoca izdala Rješenje za gradnju mezaristana, pa ga potom poništila. Bošnjaci Stoca već deceniju i po ukazuju na problem s ukopavanjem svojih najbližih budući da su gradski mezaristani Poplašići i Djetelina odavno već popunjen.

Bošnjaci Stoca ističu da su već godinama diskriminisani u ovom gradu, a posljednji u nizu problema je poništenje dozvole za izgradnju novog mezarja.Prošle sedmice Gradsko vijeće Stolac je apsolutnim preglasavanjem Bošnjaka, bez ijednog glasa vijećnika iz reda Bošnjačkog naroda u gradu gdje Bošnjaci čine 40 posto populacije usvojilo Prostorni plan za period 2024.-2034. godine,pišu Vijesti

