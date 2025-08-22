Građani ogorčeni zbog nesreće u Konjicu: “Bitno je ugasiti semafore da Sarajlije mogu prolaziti bez čekanja, sramota!”

Na raskrsnici magistralnog puta M-17 u Konjicu jučer je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je, prema informacijama iz Policijske uprave Konjic, udaren pješak. Riječ je o starijoj ženi koju je udario kamion, a fotografije papuča koje su ostale na saobraćajnici uznemirile su sve.

Događaj se desio nakon što je semafor na najprometnijoj raskrsnici kojom se prolazi na putu za Jablanicu, Mostar i dalje bio ugašen, što je izazvalo val ogorčenja među građanima.

Smanjiti gužve

Semafor na ulazu u Konjic, koji se nalazi na magistralnom putu M-17, privremeno je ugašen s ciljem smanjenja saobraćajnih gužvi, posebno tokom ljetnih mjeseci kada se bilježi pojačan promet prema jugu zemlje.

Iako je semafor ugašen “do daljnjeg”, nije precizirano da li će to biti trajno rješenje.

Na društvenim mrežama i lokalnim portalima građani Konjica ne kriju nezadovoljstvo. Mnogi smatraju da je odluka o gašenju semafora donesena bez dovoljno razmatranja sigurnosti pješaka.

– Bitno je ugasiti semafore da Sarajlije mogu prolaziti bez čekanja, sramota – jedan je od komentara nezadovoljnih građana.

Mi smo krivi

“Palite semafore dok ne strada nečije dijete, pa će ocu doći 5 do 12, a poslije ćete govoriti dobar čovjek bio, a šta napravi ljudima”, glasi naredni komentar,piše Avaz

– Ovdje smo i mi krivi što smo dozvolili da se ugase semafori. Treba blokirati raskrsnicu i ne dati nikom da prođe dok ne upale semafore, dok nije kasno da nečije dijete pogine – poručuje jedan od građana Konjica.

Građani Konjica poručuju: Život ne smije biti kolateralna šteta turističke sezone.

