Kazne do 27.000 KM: Šta smijete, a šta ne nositi preko granice

Ukoliko planirate odmor, vikend šoping ili posjetu rodbini u zemljama Evropske unije, dobro provjerite šta je dozvoljeno, a šta strogo zabranjeno. Jer, ono što se vama čini kao bezazleni sendvič ili dodatni par dječijih kolica, na granici vas može koštati i do 27.000 konvertibilnih maraka.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH) upozorava: pravila su jasna, a kazne visoke. Čak i male nepažnja, poput treće kutije cigareta, nekoliko suhomesnatih proizvoda ili neprijavljene gotovine, može dovesti do ozbiljnog prekršaja.

Ukoliko imate bebu i nosite troja kolica, carinicima to može izgledati kao roba za prodaju, iako vama djeluje praktično. Vrijednost ličnih stvari po osobi smije biti do 300 eura, a za djecu mlađu od 15 godina limit je 150 eura.

U EU je unos hrane strogo ograničen. Zabranjeni su meso, mlijeko, pavlaka, jogurt, paštete, maslac… Dakle, nema domaće kobasice niti pite sirnice, piše GPMaljevac.com.

Dozvoljeno je: hrana za bebe i posebna medicinska ishrana – do 2 kg, hrana za kućne ljubimce – do 2 kg, riba i školjke – do 20 kg, jaja i med – do 2 kg, keksi, čokolade, supe – bez ograničenja, voće (samo ananas, banane, kokos i hurme, a ostalo samo uz fitosanitarni certifikat).

Smijete sa sobom imati više od 10.000 eura gotovine, ali je obavezna prijava. Možete ponijeti 40 komada cigareta ili 20 cigarilosa, 10 komada cigareta ili 50 g duhana. Dozvoljeno je u EU unijeti 1 l jakog (>22%) ili 2 l slabijeg alkohola, plus 4 l vina i 16 l piva. Sve iznad ovih limita smatra se prekršajem.

Dozvoljeno je ponijeti lijekove za najviše mjesec dana, uz potvrdu ljekara. Ako lijek sadrži kontrolisane supstance (npr. opijate), granica je 5 dana, osim za teške bolesti kada je dozvoljeno 15 dana.

Bez papira, i obična tableta može vas dovesti pred sud.

Kazne su od 500 do 27.000 KM. Za neprijavljene predmete kazne su 500–13.000 KM, za robu komercijalne prirode 800–25.000 KM, a za najteže slučajeve do 27.000 KM,pišu Vijesti

Granice EU nisu mjesto za improvizaciju. Neznanje se ne priznaje, a kazne su drastične. Zato, informišite se prije puta. Ne samo zbog zakona, već i zbog vlastite sigurnosti i džepa.

