Kolaps na Bradini: Građani plaćaju čekanje u koloni!

Formirane su duge kolone u obje trake, pa vozače molimo da koriste izlaz sa autoceste A-1 naplatno mjesto Tarčin, saopćio je BIHAMK.

Gotovo cijelo ljeto na autoputu u Federaciji BIH gledamo iste slike, a građani već kroz šalu komentarišu da su Autocesta FBiH uvele novu uslugu – premium čekanje za punu cijenu!

Podsjetimo, Autoceste FBiH su usred sezone ostale bez TAG uređaja. Trenutno niti na jednom naplatnom mjestu u Federaciji BiH građani ne mogu kupiti TAG uređaj, baš u jeku turističke sezone kada su gužve na naplatnim kućicama najveće,pišu Vijesti

Ovakva situacija još jednom pokazuje koliko je zastario i neefikasan cijeli sistem naplate putarine. Gužve na naplatnim kućicama, svakodnevna nervoza i izgubljeno vrijeme – sve to moglo bi se izbjeći boljim planiranjem i ulaganjima u modernizaciju.

