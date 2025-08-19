U RS duplo više umrlih nego rođenih

Dakle, umrlih je duplo više od rođenih, i to nije statistika, to je presuda društvu koje nestaje pred očima vlasti koje ne mare”, kazala je ovo Milada Šukalo, član Predsjedništva Gradskog odbora PDP Banjaluka i navela:

“Oni koji bi morali da reaguju prave se slijepi i nijemi. Godinama gledamo istu tragediju: prazna sela, zatvorene škole, bolnice bez kadra, a svake godine nam ode 10.000 ljudi,pišu Vijesti

Ovo nije prirodni tok stvari, već posljedica nemara i neodgovornih politika. Umjesto da obezbijedi mladima posao od kojeg će moći pristojno da žive, sigurnost i podršku za porodicu, sistem ih tjera da spakuju kofere.

Umjesto ozbiljne demografske strategije, dobijamo šuplja obećanja i dnevnopolitičke vratolomije”, ističe Šukalo i dodaje:

“Negativan prirodni priraštaj, masovne migracije i starenje stanovništva nisu samo suva teorija, to je pitanje opstanka. Ako ovako nastavimo, za dvije decenije neće biti ko da radi, ko da liječi i ko da obrađuje ovu zemlju”, zaključuje.

Facebook komentari