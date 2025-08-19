Bacite li smeće kroz prozor automobila u ovoj zemlji, možete zaraditi kaznu od čak 18 hiljada eura

Od 9. kolovoza Italija kažnjava vozače koji bacaju smeće kroz prozor automobila ili one koji ili ilegalno odlažu otpad kaznom i do 18.000 eura, a u težim slučajevima čak i zatvorom. Osuđujuće presude sada se mogu donijeti i putem video snimki s nadzornih kamera.

Prema objavi portala Italien.news, Italija je objavila rat prekršiteljima koji bacaju smeće kroz prozore automobila. S novom zakonskom uredbom, koja je na snazi od 9. kolovoza, vozači i putnici koji bacaju smeće kroz prozore suočavaju se s drastičnim kaznama. Osim novčanih kazni, prekršiteljima prijeti i oduzimanje vozačke dozvole, oduzimanja vozila pa čak i zatvorska kazna.

Italije je za prekršitelja pojednostavila postupak kažnjavanja. Oni više ne moraju biti uhvaćeni na djelu. Za kažnjavanje je sada dovoljna fotografija registarske pločice snimljena bilo kojom nadzornom kamerom, što je dovoljna za pokretanje prijave i izricanje kazne vlasniku vozila, piše Fenix Magazin.

Ova mjera nije namijenjena samo zaštiti okoliša već i povećanju sigurnosti u prometu, jer odbačeni predmeti mogu uzrokovati prometne nesreće.

Visina kazne ovisi o vrsti otpada. Opušak cigarete može koštati do 1.188 eura. Svatko tko baci limenke, staklene boce ili vrećice može očekivati kaznu do 18 hiljada eura te prijavu državnom odvjetništvu.

Za teške prekršaje zakon je posebno strog: bacanje smeća u prirodne rezervate ili u rijeku može rezultirati uhićenjem te zatvorskom kaznom do sedam godina.

Za ilegalno odlaganje otpada ili opasnih tvari u područja zaštite voda ili u prirodne rezervate, predviđene su zatvorske kazne od šest mjeseci do pet i pol godina. U posebno teškim slučajevima, kazna se može povećati do sedam godina.

Ako se ilegalno odlaganje provodi pomoću službenog vozila, vozilo se može oduzeti. Ova sankcija odnosi se i na osobe koje odlažu otpad u prirodi, u napuštenim industrijskim područjima ili u prirodne rezervate.

