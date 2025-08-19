Dodik kod Sanje Vulić: U Doboju glumi predsjednika

pak, RTRS o posjeti Doboju i statusu Dodika i dalje o njemu izvještava kao predsjendiku entiteta.

Sastanku koji se održava u hotelu “Park” prisustvuju poslanik u Narodnoj skupštini RS Danijel Јošić, ministar pravde Miloš Bukejlović, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Obren Petrović, te zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović,pišu Vijesti

Iz Gradske uprave Doboj najavljeno je da će obred lomljenja slavskog kolača biti obavljen u sali hotela “Park” od 13.00 časova.

U Spomen-hramu Svetih apostola Petra i Pavla liturgiju služi Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije.

