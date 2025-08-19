Ovo je Fočak na čijem brodu je pronađeno 4,8 kilograma kokaina: Kompaniju u Beogradu registrirao na suprugu

Tokom jula, pripadnici MUP-a Srbije (UKP i SBPOK), u koordinaciji s američkom DEA, JIATF-S i britanskom NCA, sproveli su međunarodnu operaciju u vodama Martinika (prekomorski teritorij Francuske), što je rezultiralo zapljenom čak 4.841 kg kokaina na brodu „GALEXYR“, tegljaču za prevoz cementa dugom 76 metara. U pretresu je otkrivena droga upakovana u 153 bale, dok je na brodu uhvaćeno 11 osumnjičenih.

Brod „GALEXYR“ je tegljač specijaliziran za transport cementa, dužine 76 metara, a njegov pretres trajao je nekoliko dana.

Nudio posao pomorcima

Jedan od njih je Vedran Đoković, Fočak, koji je kako se sumnja član „balkanskog kartela“ i vlasnik kompanije „VTS-Maritime Counsalting DOO“, koja se bavi angažmanom pomoraca za prekookeanske brodove, dok je i sam pomorac s dozvolama za upravljanje različitim plovilima. Njegova kompanija registrovana je u Beogradu i navodno se vodi na njegovu suprugu.

– Iako je supruga formalni vlasnik, pravi vlasnik koji je upravljao svim poslovima, kako se sumnja, bio je Đoković – dodaje sagovornik Kurira.

Vedran Đoković bio je aktivan i na Facebooku, gdje je reklamirao usluge svoje kompanije, nudio posao pomorcima i objavljivao fotografije s brodova.

Policija sumnja da je on imao ključnu ulogu u regrutovanju posade, ali i u transportu kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Kokain je, navodno, bio skriven u legalnom tovaru.

Sumnja se da je ova velika zapljena povezana s ubistvom Nišlija.

Iz MUP-a Srbije je saopćeno i da se sumnja kako je velika zapljena kokaina povezana s nedavnim ubistvom dvojice Nišlija, Makedonca i Hrvata u Boliviji. Kako se navodi, i ubijeni u Boliviji bili su članovi „balkanskog kartela“.

Pronađena tijela

U jednoj kući u Santa Kruzu, prošlog utorka pronađena su tijela Miljana Đekića (38) i Vanje Miloševića, kao i državljanina Sjeverne Makedonije Dejanča Lazarevskog (43). Istovremeno, prijavljen je i nestanak Hrvata Marka Skerbeca, pripadnika slovenskog ogranka kavačkog klana,piše Avaz

Tijela ubijenih u Santa Kruzu, podsjetimo, prema izjavama zvaničnika bila su izmasakrirana, jer su najvjerovatnije prije nego što su ubijeni – mučeni. Mediji prenose da na rukama i nogama imaju tragove vezivanja. Inače, kada je policija stigla u kuću, pronašla ih je mrtve i spakovane u crne vreće.

– Postoji sumnja da je ova zapljena kokaina povezana s nedavnim trostrukim ubistvom u Boliviji, članova „balkanskog kartela“, državljana Srbije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske – potvrđeno je iz MUP-a.

