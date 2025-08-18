CIK BiH bi trebao u roku od 90 dana raspisati prijevremene izbore za predsjednika RS

Nakon što je predsjedniku entiteta Republika Srpska prestao važiti mandat, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine bi trebala raspisati prijevremene izbore u roku od 90 dana od dana prestanka mandata u skladu sa ustavom i zakonom, potvrđeno je Feni.Prema Članu 14.3. Izbornog zakona BiH, CiK će raspisati prijevremen izbore ako je neki izabrani organ raspušten, odnosno ako mu prestane mandat u skladu sa ustavom i zakonom.

– Centralna izborna komisija BiH donosi odluku o raspisivanju prijevremenih izbora kojom se utvrđuje tačan datum održavanja izbora. Oni će biti održani u roku od 90 dana od dana raspuštanja izabranog organa, odnosno prestanka mandata. Od dana raspisivanja prijevremenih izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 90 dana – rečeno je Feni iz CIK-a BiH.

Nakon odluke Suda BiH o odbijanju žalbe Milorada Dodika i prestanka važenja njegovog mandata na funkciji predsjednika RS-a, CiK će zakazati sjednicu na kojoj će razmatrati odluku o raspisivanju prijevremenih izbora te planiranom budžetu za održavanje tih izbora,pišu Vijesti

Facebook komentari