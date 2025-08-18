Apelaciono odjeljenje Suda BiH odbilo žalbu Milorada Dodika, više nije predsjednik RS

Apelaciono odjeljenje Suda BiH odbilo je žalbu Milorada Dodika na odluku CIK-a kojom mu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske, potvrđeno je Avazu iz Centralne izborne komisije BiH.

Ovom odlukom Dodik zvanično prestaje biti predsjednik Republike Srpske.

Kao što smo tokom dana i najavili, danas je isticao rok od tri dana u okviru kojeg je Apelaciono odjeljenje Suda BIH, u skladu sa zakonom, trebalo donijeti odluku o žalbi, koja mu je dostavljena u petak. Inače, Miloradu Dodiku, u skladu sa članom 1.10, stav 4, Izbornog zakona BiH, mandat predsjednika RS prestao je s danom pravosnažnosti presude Suda BIH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora, uz zabranu vršenja dužnosti predsjednika RS u periodu od šest godina,piše Avaz

Treba podsjetiti da je članom 14.3 Izbornog zakona BiH propisano da će se prijevremeni izbori, u konkretnom slučaju za predsjednika RS, održati u roku od 90 dana od dana prestanka mandata.

– Vršimo pripreme za prijevremene izbore koji će biti raspisani u skladu sa Izbornim zakonom BiH. Javnost će biti pravovremeno informisana o sjednici na kojoj će CIK BiH donositi odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS – kazala je za “Avaz” predsjednica CIK BiH Irena Hadžiabdić.

