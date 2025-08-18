Radovan Višković podnio ostavku na funkciju premijera RS

Prema dostupnim informacijama, dosadašnji premijer Radovan Višković podnio je ostavku, a kao jedan od glavnih kandidata za njegovog nasljednika spominje se aktuelni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a – Savo Minić.

Višković je ovu funkciju obavljao od 2018. godine, a njegov politički angažman u međuvremenu je izazvao niz kontroverzi.

Na njegov teret, između ostalog, stoji i optužnica zbog narušavanja ustavnopravnog poretka Bosne i Hercegovine.

Osim toga, nalazi se i pod sankcijama američkog Ministarstva finansija, koje ga je, zajedno s još nekoliko zvaničnika iz RS-a, označilo odgovornim za podrivanje provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Opozicija smatra da trenutni politički manevri vlasti imaju za cilj stabilizaciju pozicije SNSD-a, pokušaj popravljanja javnog imidža i konsolidaciju vlasti kroz imenovanje novog mandatara prije eventualnih političkih posljedica koje bi mogle uslijediti.

