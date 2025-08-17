Greška ili namjerno: Turisti iz Izraela ostali ‘zaglavljeni’ u BiH jer im je osoblje hotela pasoše bacilo u smeće?!

Turisti iz Izraela ostali su ‘zaglavljeni‘ u Bosni i Hercegovini, jer im je osoblje hotela u kojem su odsjedali bacilo pasoše, piše izraelski medij Ynet.

Kako navodi ovaj portal, radi se o 47 osoba, a prema riječima turista sve se zapravo dogodilo slučajno. Turisti su se jučer trebali vratiti u Izrael, no bez pasoša to nisu mogli, te su bili primorani ostati u hotelu.

– Nakon provjere sigurnosnih kamera, otkrili smo da su pasoši greškom bačeni u smeće. Iz smeća na recepciji odvedeni su u kamione za smeće, a zatim na deponiju. Prisiljeni smo ostati u hotelu još 48 sati, možda i duže. Bojimo se da bismo ovdje mogli ostati zaglavljeni više od sedam dana – reklo je nekoliko turista za Ynet.

Neki putnici su izrazili sumnju da ipak nije u pitanju greška.

– Ovo je vrlo čudno. Kako neko može baciti pasoše? Svi šute. Sumnjamo da su bačeni jer su imali izraelski amblem. Zahtijevamo jasan odgovor, jer je ovo ozbiljan čin koji šteti ljudima. Pitali smo kako se to dogodilo, a još uvijek nismo dobili odgovore – rekao je jedan Izraelac.

Ministarstvo vanjskih poslova Izraela je potvrdilo da se ovaj događaj dogodio te da se njime bavi odjel za izraelske državljane u inostranstvu i veleposlanstvo Izraela u Beogradu.

Hotel za sada cijeli slučaj nije komentirao.

