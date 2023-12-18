Izgladnjela Palestinka preminula u Italiji nakon evakuacije iz Gaze

Žena, koju su italijanski mediji identificirali kao Marah Abu Zuhri, stigla je u Pizu u srijedu navečer humanitarnim letom italijanske vlade. Zuhri je doputovala u Italiju sa svojom majkom na jednom od tri leta italijanskog ratnog zrakoplovstva koji su ove sedmice doveli ukupno 31 teško oboljelog pacijenta koji pate od ozbiljnih urođenih bolesti, rana ili amputacija, saopštilo je tada italijansko ministarstvo vanjskih poslova.Prema Univerzitetskoj bolnici u Pizi, imala je “vrlo kompleksnu kliničku sliku” i bila je “u dubokom stanju organskog iscrpljenja”, naveli su ljekari u saopštenju. U petak je, nakon što su urađene pretrage i započeto liječenje, doživjela iznenadnu respiratornu krizu i srčani zastoj te preminula.

Bolnica nije iznosila dodatne detalje o njenom stanju, ali italijanske novinske agencije, pozivajući se na izvore iz zdravstvenih ustanova, navele su da je patila od teške pothranjenosti.

Više od 180 djece i mladih iz Gaze dovedeno je u Italiju od početka rata između Izraela i Hamasa.

Netanyahu negira, a čak ni Trump mu ne vjeruje

Prema podacima Svjetskog programa za hranu UN-a, trećina palestinskog stanovništva u Gazi danima ostaje bez hrane, a pola miliona ljudi nalazi se na ivici gladi, saopšteno je u julu. “Najgori scenarij gladi trenutno se odvija u Pojasu Gaze”, navela je prošlog mjeseca Klasifikacija integrisane faze sigurnosti hrane (IPC), pozivajući na hitan prekid vatre kako bi se ublačilo “rasprostranjeno izgladnjivanje”.

Prema Kancelariji UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), još pet osoba je prošle sedmice preminulo zbog pothranjenosti i gladi, čime je broj smrtnih slučajeva povezanih s pothranjenošću od oktobra 2023. porastao na 227, uključujući 103 djece.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je prošlog mjeseca: “Ne postoji politika izgladnjivanja u Gazi, niti postoji glad u Gazi”.

Međutim, čak je i Donald Trump, Netanyahuov ključni međunarodni saveznik, kada su ga pitali slaže li se s izraelskim premijerom, odgovorio: “Ne znam … ta djeca izgledaju jako gladna … to je prava glad”.

Dugotrajna glad

Hiljadama bolesne djece u Gazi hitno je potrebna medicinska evakuacija, navodi OCHA.

Olga Cherevko, portparolka ove agencije, prisjetila se trenutka kada je prepoznala djevojčicu kojoj je bila potrebna terapija u jednoj bolnici u Gazi, a koju je upoznala godinu dana ranije kada je također patila od pothranjenosti.

“Sjetila sam se njenih dugih trepavica”, rekla je ova humanitarka za UN News, opisujući sedmogodišnju Janah, koju je u utorak srela u bolnici Patient Friendly u gradu Gaza.

“Prvi put sam je srela u IMC poljskoj bolnici na jugu Gaze u aprilu 2024. Tada je bila teško pothranjena i primala je liječenje. Postepeno joj je bilo bolje, puštena je i vratila se kući”.

Međutim, Janah se sada ponovo našla u bolnici “jer se pothranjenost pogoršala, a njeno stanje također nije pravilno dijagnosticirano niti može biti pravilno dijagnosticirano”.

Djevojčica se našla na listi onih kojima je potrebna medicinska evakuacija radi liječenja izvan Gaze. Najnovije evakuacije obavljene su u srijedu kada je Svjetska zdravstvena organizacija podržala transfer 32 djece i šest odraslih u Italiju, Belgiju i Tursku, ali više od 14.800 pacijenata još uvijek čeka.

Cherevko je naglasila važnost nastavka evakuacija kako bi se spasio što veći broj života.

Istakla je da se za djecu i odrasle s postojećim bolestima njihovo stanje dodatno pogoršava zbog pothranjenosti. “Ne bi bilo ovako da su imali odgovarajuću ishranu, jer su ova stanja postojala i prije krize gladi i nisu se razbolijevali onoliko koliko se sada razbolijevaju”, rekla je.

Facebook komentari