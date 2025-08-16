U BiH stiže osvježenje i pad temperatura

Bosnu i Hercegovinu i ovog vikenda očekuje pravo ljetno vrijeme, uz povremene prekide u vidu pljuskova i grmljavine.

Temperature će se kretati od ugodnih jutarnjih vrijednosti do visokih dnevnih koje na jugu prelaze i 35 stepeni.

Danas će širom zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne, na istoku i jugu, mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi, no to neće pokvariti opći dojam ljetnog dana. Dnevna temperatura kretat će se između 30 i 36 stepeni.

U nedjelju, 17. augusta, vrijeme će biti promjenjivo i nestabilno. Meteorolozi najavljuju pljuskove i grmljavinu, posebno u Bosni gdje su mogući i jači lokalni pljuskovi. Temperature će biti nešto niže – jutarnje od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevne između 26 i 32, dok će Hercegovina zadržati vrućine do 36 stepeni.

Ponedjeljak donosi oblačnije jutro, ali i postepeno razvedravanje tokom dana. Pljuskovi su mogući u centralnim i istočnim predjelima, dok će na jugu i jugozapadu puhati umjerena bura. Najniže temperature bit će od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevne od 24 do 30, uz maksimalnih 34 stepena na jugu.

U utorak se vraća pretežno sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature kreću se između 12 i 18, na jugu do 22, a dnevne od 25 do 31, dok će Hercegovina dosezati do 34 stepena,pišu Vijesti

Srijeda će proteći u znaku sunca, uz blagi porast naoblake tokom poslijepodneva. Vjetar će puhati slab do umjeren južni i jugozapadni. Temperature će biti tipično ljetne – jutarnje od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevne između 26 i 32, s maksimumom od 34 stepena na jugu.

