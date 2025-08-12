Sud BiH: Dodik platio kaznu zatvora

Usljed povećanog interesa javnosti, te tačnog i pravovremenog informisanja, Sud BiH nalazi za cjelishodno izdati sljedeće saopštenje.Odlučujući o zahtjevu odbrane osuđenog Milorada Dodika, za zamjenu izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, Sud je, shodno zakonskim propisima, donio rješenje kojim je nakon izjašnjenja Tužilaštva BiH usvojen navedeni prijedlog odbrane, te osuđenom Miloradu Dodiku izrečena kazna zatvora zamijenjena novčanom kaznom – saopćio je Sud.

Podsjetimo, Dodik je proglašen krivim da je od 1. do 9. jula 2023. u Banjoj Luci, svjesno i znajući da je visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH od 1. jula iste godine, kao i odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS-a, preduzimao radnje s ciljem nastavka zakonodavnog postupka, ne primjenjujući i ne provodeći odluke visokog predstavnika,piše Avaz

Istom presudom krivnje je oslobođen Miloš Lukić, vršilac dužnosti direktora “Službenog glasnika RS-a”.

Sud je naknadno objavio i pravne posljedice nakon što je Dodiku izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine, kao i mjera sigurnosti zabrane vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od šest godina, od dana pravosnažnosti presude.

