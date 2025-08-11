Čović opet o podjeli: Rješenje za BiH su tri federalne jedinice

“BiH decentralizirati i urediti kroz federalne jedinice, tri bi bile najlogičnije” …

Poručuje ovo sa naslovnice Večernjeg lista predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.

Čović navodi da je trajno održivo rješenje za BiH je decentraliziran sistem s tri federalne jedinice.

– Postupak pred pravosuðem BiH protiv Milorada Dodika izazvao je sumnje u postojanje političkog uticaja, kaže Čović te dodaje da je uprkos svemu potrebno osigurati potpuno nezavisno pravosuðe koje bi trebalo biti zaštićeno od vanjskih uticaja.

– Ipak, bez obzira na naše osobne stavove prema presudama, poštivanje odluka sudova ključno je za funkcionisnje našeg društva, kaže Čović.

Što se tiče referenduma u RS predsjednik HDZ-a ne smatra da će imati značajan uticaj na presudu Suda BiH, ali može poslužiti kao pokazatelj odnosa graðana RS prema pravosudnom procesu.

Poručio je i da međunarodna zajednica mora postati partner, a ne protektor.

Stav o tri federalne jedinice Čović je iznio i početkom maja, kada su uslijedile realcije u kojima je jasno rečeno da takav prijedlog nije opcija.

Nema sumnje da najnoviji istup Čovića osim pokušaja da u igru vrati dugogodišnje želje HDZ-a, najviše ide na ruku Miloradu Dodiku u kreiranju dodatniog haosa i tenzija u BiH.

