Ovo je najgora hrana koju možete ponijeti sa sobom na plažu

Naravno, svi znamo da je važno ne pretjerati s količinom i da sendvič uvijek dobro dođe. No, neke namirnice jednostavno nisu za plažu – pogotovo po vrućini, bez frižidera i s puno sunca iznad glave.

Donosimo listu najgorih obroka za plažu – onih koji vas mogu dehidrirati, napuhnuti, uspavati, pokvariti se ili stvoriti više problema nego zadovoljstva.

Masna hrana – burek, ćevapi, pizza iz kutije

Znamo, primamljivo je. Pita ili hladni komadi pizze zvuče kao odlična ideja. Ali – nisu. Masna hrana usporava probavu, dodatno zagrijava tijelo iznutra i može izazvati mučninu ako je pojedete netom prije sunčanja ili plivanja. Osim toga, ostaci masnoće na prstima i papiru nisu najbolji uz pijesak i 35 stepeni, prenosi Index.

Jaja, majoneza i kremasti sendviči

Salata od jaja, tunjevina s majonezom, sendviči s paštetom ili francuska salata? Ako nemate prijenosni frižider – zaboravite. Ove kombinacije brzo se kvare na vrućini i mogu postati rizične za želudac u vrlo kratkom roku. Hrana s jajima, majonezom ili mliječnim proizvodima jednostavno nije za cjelodnevno stajanje u torbi pod suncem.

Slatkiši i čokolada

Čokoladice, keksi punjeni kremom, sladoledi iz dućana – sve to može završiti u neugodnoj ljepljivoj katastrofi. Brzo se tope, izazivaju pad šećera nakon početnog “boosta”, a najgore – privlače mrave, ose i pčele. Također, šećer dodatno dehidrira tijelo.

Previše kruha ili teških ugljikohidrata

Veliki sendviči s bijelim kruhom, peciva, tost – sve to je možda praktično, ali vas može učiniti tromima. Rafinirani ugljikohidrati brzo podignu razinu šećera u krvi, ali jednako brzo izazovu pad – zbog čega se osjećate umorno, teško i bezvoljno, što nije baš idealno stanje za dan na plaži.

Alkohol

U redu, nije baš obrok, ali često ide uz obrok na plaži – pogotovo pivo ili kokteli. No, alkohol pod suncem nije dobra ideja. Alkohol ubrzava dehidraciju, spušta krvni tlak i može uzrokovati glavobolju, vrtoglavicu i pretjerano znojenje. U kombinaciji s visokim temperaturama – to je recept za sunčanicu.

Bonus: Hrana koju ćete požaliti kad dođe vrijeme za kupanje

Hrskavi čips i grickalice – dehidriraju i ostavljaju sol na prstima

Voće koje curi (breskve, dinja) – ljepljivo, privlači ose

Hrana koju ne možete pojesti bez pribora – jer znamo da ste ga zaboravili, prenosi N1.

Facebook komentari