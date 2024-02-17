Pakleni dan u Mostaru: Termometri pokazali rekordnih 52°C

Mostar je danas pogodio ekstremni toplotni val – na termometru je izmjereno čak 52 stepena Celzijusa. Nesnosne vrućine predstavljaju ozbiljnu opasnost po zdravlje ljudi, upozoravaju stručnjaci.

Za određena područja u Bosni i Hercegovini aktiviran je crveni meteoalarm, dok je za ostale na snazi narandžasti. Ovo upozorenje važi za Prijedor, Bijeljinu, Brčko, Višegrad i Mostar. Većem dijelu države Federalni hidrometeorološki zavod BiH (FHMZ BiH) izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura.

Ovo je četvrti toplotni val koji je pogodio BiH ovog ljeta. Meteorolozi objašnjavaju da se toplotni val proglašava kada najmanje pet dana zaredom srednje dnevne temperature budu barem pet stepeni iznad prosjeka.

Bosanski meteorolog Nedim Sladić rekao je u jednoj od posljednjih prognoza da bi ovaj toplotni val mogao trajati duže od deset dana, sve do početka treće dekade augusta, s izostankom padavina najmanje do 17. augusta 2025. godine.

Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom od 10 do 18 sati, redovan unos vode, nošenje lagane i svijetle odjeće te hlađenje prostorija. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice i hronični bolesnici.

