Božović: Zapamtite, da je svaki režim doživio kraj, pa će i vaš!

– Ono što posljednjih nekoliko dana gladamo putem RTRS-a prelazi granicu normalnog medijskog informisanja, mada je to već svima poznato, ali je nužno uvijek ukazivati na tu demokratskim načelima neprimjerenu programsku politiku”, saopštio je Marinko Božović (SDS), načelnik opštine Istočna Ilidža.

Kako kaže, ako želimo napraviti demokratsko društvo u kojem će se čuti glas svih stranaka, potrebno je primijeniti model po kome u svakoj informativnoj emisiji i na zvaničnom portalu, u dijelu koji se odnosi na politiku, svaka stranka ima minutažu i prisustvo proporcionalnu rezultatima koje je postigla za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

– Da bi se to ostvarilo, trebalo bi da monitoring vrši nezavisno tijelo sastavljeno od predstavnika svih parlamentarnih stranaka. Nažalost, “javni servis” Republike Srpske je servis jedne stranke i jednog čovjeka – dodao je.

“Ne čuva se Republika Srpska tako što se u njoj promoviše jednoumlje, totalitarizam i veliča jedan čovjek.

Sistem, zakoni, vladavina prava, kvalitetno obrazovanje, omogućavanje svima da imaju jednake mogućnosti, ulaganje u kulturu i promovisanje takvih vrijednosti ovoj zemlji može donijeti dobro, a kada je u pitanju jedinstvo, oko toga se možemo svi okupiti, i to vrlo lako”, naglašava Božović, dodajući

“Shvatite jednom zauvijek: potpuno je jasno da vladajuća i najodgovornija stranka, ako nastavi promovisati tezu da je zaštita Republike Srpske zaštita jednog čovjeka, nikada neće obezbijediti potrebno jedinstvo! ”

Tu svoju naopaku tezu aktuelna vlast promoviše putem RTRS-a te time nanosi ogromnu štetu svima nama, ističe Božović.

– Zapamtite, gospodo, da je svaki režim doživio kraj, pa će i vaš! Šta će biti dan poslije toga, da li ste se zapitali? A valja živjeti!”, naglasio je Božović u objavi na “X”.

