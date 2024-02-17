IZ BiH: Osuda sramnog podizanja spomenika zločincu Pavlu Đurišiću u Crnoj Gori

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osudila je podizanje spomenika komandantu četničkog pokreta iz Drugog svjetskog rata i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću u susjednoj Crnoj Gori, javlja Anadolu.

Istovremeno, Islamska zajednica “izražava zabrinutost opasnim trendom veličanja ratnih zločina, rehabilitacijom ratnih zločina, otvorenom islamofobijom i čak rasizmom koji postaju dio glavnih tokova političke, medijske, vjerske i ukupne društvene scene među srpskim elitama na Balkanu”.

Veličanje ratnih zločina

– Ovaj trend, koji očito počiva na duhu uspostave tzv. srpskog svijeta, prijeti da dodatno produbi podjele među narodima i državama i potvrđuje da je strah Islamske zajednice od realizacije deklaracije tzv. Srpskog sabora bio opravdan. Oni koji veličaju ratne zločine pripremaju novi zločin i spremni su ga ponoviti – navodi se u saopćenju Ureda za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Zbog toga, kako se navodi, Islamska zajednica zahtijeva od svih domaćih i međunarodnih aktera, naročito bošnjačkih političara, da ozbiljno shvate ove poruke i da im se suprotstave te da rade na politikama koje će Bošnjake i sve druge narode na ovim prostorima zaštititi od ponovno probuđenog fašizma velikodržavnih projekata čiji nosioci više i ne kriju mržnju prema muslimanima.

– I dok pozdravlja reakciju državnih organa Crne Gore na uklanjanju spomenika ratnom zločincu koji je počinio stravične zločine nad muslimanskim i bošnjačkim civilima tokom Drugog svjetskog rata, Islamska zajednica osuđuje ulogu nekih vjerskih lidera Srpske pravoslavne crkve koji svojim potezima sprečavaju bilo kakvu saradnju među vjerskim zajednicama u ovom dijelu Evrope – navodi se u saopćenju.

Uklanjanje spomenika

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović zatražio je u četvrtak hitno uklanjanje spomenika ratnom zločincu Pavlu Đurišiću, što je i učinjeno u petak.

Ministarstvo kulture Crne Gore prethodno je obavijestilo da je bez najave institucijama i mimo zakonom propisanih procedura, u selu Gornje Zaostro kod Berana u četvrtak postavljen spomenik Pavlu Đurišiću, četničkom komandantu iz Drugog svjetskog rata, poznatom po saradnji sa okupatorima i masakrima nad civilima.

