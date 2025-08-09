Ukoliko ste bili na dužem bolovanju i imali troškove liječenja, možete ostvariti povrat poreza: Evo koji su uslovi…

Redakciji Faktora obratila se čitateljka pitajući da li je istina da osobe u Federaciji koje su duže na bolovanju, duže od 42 dana, koje su imale troškove liječenja, imaju pravo na povrat dijela ličnog odbitka, odnosno, povrat poreza.

U Poreznoj upravi FBiH su nam naveli da se pravo na povrat više uplaćenog poreza na dohodak ostvaruje kroz Godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), koja se podnosi nakon isteka poreznog perioda do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Dostaviti potrebnu dokumentaciju

– Ako je porezni obveznik imao troškove liječenja, a koji se odnose se na zdravstvene usluge, nabavku lijekova registriranih u Federaciji na osnovu recepta izdatog od ovlaštene zdravstvene ustanove i nabavku ortopedskih pomagala i protetskih nadomjestaka u Federaciji, pod uvjetom da ti troškovi nisu podmireni iz osnovnog ili dopunskog zdravstvenog osiguranja, te ako nisu finansirani iz dobijenih donacija ili od poslodavca, može kroz Godišnju prijavu poreza na dohodak uvećati svoj lični odbitak. Uz izmirene obaveze poreza na dohodak to posljedično dovodi do više plaćenog poreza na dohodak i pravo na povrat istog – naveli su iz Porezne uprave FBiH.

Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu troškova zdravstvenih usluga obveznik je dužan podnijeti:

originalnu dokumentaciju ovlaštenih javnih i privatnih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili izdržavanog člana njegove porodice koji se liječio,

potvrdu o participaciji,

potvrdu o plaćanju troškova,

kopiju recepta za lijekove registrovane na području Federacije, i račun apoteke kao dokaz da je lijek plaćen,

kod nabavke ortopedskih pomagala dokaz o stepenu invalidnosti, što uključuje i članove uže porodice koje porezni obveznik izdržava),

izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija odnosno da troškovi liječenja i / ili nabavke ortopedskih pomagala nisu nadoknađeni iz sredstava donatora.

Kada nema više plaćenog poreza

– Za poreznog obveznika koji je bio na bolovanju duže od 42 dana poslodavac je bio dužan da obračunava, obustavlja i plaća u ime njega porez na dohodak u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak. Ukoliko je poslodavac ispravno obračunavao i obustavljao porez na dohodak u ime poreznog obveznika koji je bio na bolovanju duže od 42 dana, tada nema više plaćenog poreza i nema osnova za povrat plaćenog poreza na dohodak.

Pri tome napominjemo, da prema članu 6. Zakona o porezu na dohodak poslodavac nije trebao obračunati i obustavljati porez na dohodak na mjesečne prihode na osnovu naknada za vrijeme nezaposlenosti i spriječenosti za rad (što uključuje i vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem), koji su isplaćeni na teret vanbudžetskog fonda (dio isplaćene plaće koji refundira Zavod zdravstvenog osiguranja) – navode iz Porezne uprave FBiH i dodaju:

– Ukoliko je poslodavac obračunao i obustavio porez na dohodak na dio primanja koji je isplaćen na teret vanbudžetskog fonda, porezni obveznik može kroz godišnju prijavu ostvariti pravo na povrat istog i to na način da se u godišnjoj poreznoj prijavi prikaže stvarni iznos oporezivog dohotka od nesamostalne djelatnosti (bez uračunavanja naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 42 dana koje Zavod refundira) i stvarni iznos obračunatog i uplaćenog poreza na dohodak, te u konačnici utvrdi iznos razlike poreza na dohodak za povrat.

Nema uvećanja ličnog odbitka za kozmetičke zahvate

Napominju da je uz godišnju prijavu potrebno dostaviti Obrazac GIP -1022 u kojem se vidi da je porez obračunat i obustavljen na ukupni dohodak (uključujući dio koji je isplaćen na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja), kao i dokaz o iznosu naknade plaće koji je poslodavcu refundiran od Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Naveli su da porezni obveznik ne može uvećati lični odbitak po osnovu troškova zdravstvenih usluga za estetske i kozmetičke zahvate, nabavku kozmetičkih sredstava koja nisu medicinski indicirana, odnosno primijenjena u svrhu prevencije ili liječenja bolesti, za troškove nabavke sanitetskog i potrošnog materijala, dijagnostičkih sredstava i lijekova i sredstava koja se mogu kupiti bez ljekarskog recepta.

