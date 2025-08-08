UN oštro osudio Izrael: “Odmah zaustavite plan”

Oštre reakcije širom svijeta uslijedile su nakon što je izraelski ratni vojni štab odobrio kontroverzni plan premijera Izraela Benjamina Netanjahua (Netanyahu) da preuzme potpunu vojnu kontrolu nad gradom Gaza. Brojni međunarodni lideri, uključujući predstavnike UN-a, Velike Britanije, Turske i Australije, upozorili su da bi taj potez mogao dodatno produbiti humanitarnu katastrofu i potaknuti političku destabilizaciju.

Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Volker Turk, poručio je da se izraelski plan mora odmah zaustaviti, naglasivši ozbiljne posljedice koje bi takva odluka mogla imati po civile u Gazi i stabilnost regije.

Izraelska opozicija

Vođa izraelske opozicije Jair Lapid (Yair) osudio je odluku nazivajući plan “katastrofom koja će voditi u mnoge druge katastrofe”. Optužio je premijera Netanjahua da je podlegao pritiscima krajnje desnih ministara Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotriha, djelujući suprotno mišljenju izraelskih vojnih i sigurnosnih struktura.

– Zanemarena je iscrpljenost borbenih snaga, a zemlja se uvlači u besciljnu okupaciju bez jasne strategije za ‘dan poslije’. Rezultat će biti smrt talaca, pogibije vojnika, politički kolaps i ogromni troškovi za poreske obveznike – upozorio je Lapid.

Velika Britanija

Britanski premijer Kir Starmer (Keir) pozvao je izraelsku vladu da odmah preispita svoju odluku o intenziviranju operacija u Gazi.

– Ova akcija neće pomoći u oslobađanju talaca niti će dovesti do okončanja sukoba. Donijet će samo još krvi – izjavio je Starmer, naglasivši pogoršanje humanitarne krize i užasne uslove u kojima se drže taoci koje Hamas još uvijek zadržava.

Starmer je pozvao na trenutno primirje, povećanje humanitarne pomoći, oslobađanje svih talaca i pokretanje pregovora unutar rješenja s dvije države.

– – Diplomatsko rješenje je moguće, ali obje strane moraju odstupiti od puta uništenja – dodao je.

Turska i Australija

Turska je oštro osudila najavu širenja izraelske vojne operacije u Gazi, nazivajući je dijelom “ekspanzionističke i genocidne politike”.

Australijska ministrica vanjskih poslova Peni Vong (Penny Wong) također je upozorila Izrael da ne preuzme kontrolu nad Gazom, upozorivši da bi taj potez pogoršao već ozbiljnu humanitarnu situaciju.

– Australija poziva Izrael da ne ide tim putem. Dvodržavno rješenje, Palestina i Izrael koji žive jedan pored drugog u miru, jedini je održiv put ka trajnom miru – izjavila je Vong, prenosi ABC News.

Od oktobra 2023. godine, prema dostupnim podacima, u izraelskoj ratnoj kampanji u Gazi ubijeno je više od 61.200 ljudi. Izrael se trenutno suočava s optužbama za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti – Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje premijera Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Gallanta.

Također, pred Međunarodnim sudom pravde vodi se proces protiv Izraela zbog zločina počinjenih u Gazi.

Facebook komentari