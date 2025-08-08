Dino Merlin zvanično najavio koncert na Koševu

Tačan datum još uvijek nije zvanično utvrđen, ali postignut je dogovor sa predstavnicima FK Sarajevo.

– Mogu sa zadovoljstvom da kažem da smo u zadnjem mjesecu definitivno iskomunicirali to i da će se ako Bog da sljedeće, moje peto Koševo, desiti negdje u ova doba, u julu sljedeće godine – rekao je Merlin gostujući u Balkastu.

Podsjetimo, smatralo se da će bosanskohercegovački pjevač svoj peti nastup na najvećem stadionu u državi održati ovog ljeta, ali su pregovori u konačnici propali.

Međutim, nove informacije koje je dao sasvim sigurno će razveseliti njegovu brojnu publiku.

Facebook komentari