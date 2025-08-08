Ekonomski stručnjak Berislav Kutle o kreditnom rejtingu BiH: Na granici smo zabrane kreditiranja, nema pomaka bez političke stabilnosti

Međunarodna agencija S&P Global Ratings zadržala je kreditni rejting BiH na ‘B+’, sa stabilnim izgledima. Radi se, ipak, o niskom kreditnom rejtingu kojim je naglašena spekulativna kreditna sposobnost i visok kreditni rizik BiH.

Usporen rast

Prema analitičarima S&P-a, konsolidirana fiskalna pozicija vlade u BiH i procjene da će budžetski deficiti iznositi ispod 1 posto BDP-a, što bi do 2028. trebalo rezultirati stabilizacijom duga na 21 posto BDP-a, daju snagu rejtinga BiH. S druge strane, ekonomski rast je usporen zbog slabe potražnje glavnih trgovinskih partnera BiH u EU, pa će BDP rasti tek za 2,5 posto ove godine. S&P bi mogao sniziti kreditni rejting BiH, ako dođe do eskalacije političkih i institucionalnih rizika, koji bi ugrozili osnovno funkcioniranje države ili oslabiti sposobnost vlade da servisira svoje dugove, naveli su iz S&P.

– Mi smo na jednoj granici između prava na kreditiranje do zabrane kreditiranja. I sama država s Dejtonskim sporazumom je u jednom neodlučnom stanju, pa se pomaci ne mogu ni očekivati dok se izvana ne vidi da smo politički stabilni i da smo jedinstvena zemlja. Bez toga nema pomicanja kreditnog rejtinga na plus – kaže magistar međunarodnih ekonomskih i političkih odnosa i bivši direktor Udruženja banaka BiH Berislav Kutle.

Kao nešto što nam ide u prilog, Kutle vidi stabilnost ekonomije povezane s profitabilnim bankarskim sektorom, ali neodgovorni politički akteri državu i njene građane drže na trenutnom nivou.

Jeftini depoziti

– Da smo u višem kreditnom rejtingu, imali bismo stabilniju situaciju. Teoretski, građani i sve razine vlasti bi mogle doći do jeftinijih, dugoročnih sredstava, banke bi mogle povlačiti novac iz jeftinijih izvora. S tim da bi u našoj situaciji, s obzirom na to da imaju jeftine depozite, banke kredite mogle davati po nižim kamatnim stopama. Međutim, kao i svaka firma, gledaju sebe. Dakle, u normalnoj državi to bi se osjetilo, a u našoj, osim psihološke sigurnosti, teško da bismo nešto osjetili na novčaniku – pojašnjava Kutle.

Nije realno da bude lošije

Komentirajući upozorenje da bi, u slučaju eskalacije političke situacije moglo doći do snižavanja kreditnog rejtinga BiH, Kutle smatra da do toga neće doći.

– Teško je vjerovati da će do toga doći, jer prije će akteri ove situacije – Dodik, Čović i ostali, otići, nego što se to prelomi. Nije realno da bude lošije, jer narod nije lud, samo je pitanje kad će se trenutne aktere natjerati da siđu sa scene – ističe Berislav Kutle.

