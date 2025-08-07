Ovo je najskuplja dionica na Koridoru 5c: Evo kako trenutno izgleda

Trenutno najskuplja dionica u izgradnji na Koridoru 5C je dionica Medakovo – Poprikuše duga 34,5 kilometra. Riječ je o dionici koja prolazi u blizini Tešnja.

Sastoji se od dvije poddionice: Medakovo – Ozimica i Ozimica – Poprikuše, piše BiznisInfo.ba.

U izgradnji je trenutno samo prva spomenuta poddionica duga 21,3 kilometra, dok za drugu nije okončana tenderska procedura za izbor nadzora.

Podsjetimo, Vijeće ministara BiH u julu je utvrdilo Prijedlog amandmana na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke koji se odnosi na dionicu Medakovo – Poprikuše na Koridoru 5C.

Amandmanom se procijenjeni troškovi za realizaciju ovog projekta uvećavaju i sada iznose 722 miliona eura u odnosu na prvobitno predviđenih 391 milion eura, s tim da se vlastita sredstva finansiranja s 51 milion eura povećavaju na 166 miliona eura, te se uvode dva granta WBIF-a u iznosu od 79, odnosno 137 miliona eura.

Istovremeno se produžava razdoblje provođenja ovog projekta do kraja 2027. godine, umjesto ranijeg roka do kraja 2025. godine. Na taj način osiguran je nastavak realizacije strateškog projekta izgradnje dionice Medakovo – Poprikuše na Koridoru 5C.

JP Autoceste su prije nekoliko dana objavile kako trenutno izgledaju gradilišta na spomenutoj dionic.

