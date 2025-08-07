Opasna infekcija širi se njemačkim gradom, tri osobe umrle

Najčešća je među djecom mlađom od pet godina, pri čemu se dvije trećine slučajeva javljaju kod djece mlađe od 12 mjeseci. No, u Hamburgu, gdje je zabilježeno najviše slučajeva, zaraženi su odrasli između 26 i 58 godina, a mnogi od njih su ovisnici, beskućnici i pothranjeni. Tri su osobe već umrle, piše RTL.

“Grpa ljudi koja je trenutno pogođena prije nije bila poznata kao rizična grupa za infekcije Hibom. Pretpostavljamo da uporaba droga, komorbiditeti ili čak pothranjenost posebno pogoduju invazivnoj infekciji Hibom u ovom kontekstu”, rekla je Susanne Glasmacher iz Instituta Robert Koch u intervjuu za RTL, prenosi Dnevnik.hr.

Od 13 dosad potvrđenih slučajeva devet osoba živi u Hamburgu, dvije u saveznoj pokrajini Mecklenburg – Zapadno Pomorje, a po jedna u Donjoj Saskoj i Berlinu. Gotovo svi su bolovali od upale pluća, devet je razvilo sepsu, a jednoj osobi dijagnosticiran je meningitis.

Iako su dosad samo određene skupine teško oboljele, Hib se može nalaziti i u tijelu zdravih ljudi i prenositi.

“Odrasli mogu biti kolonizirani Hibom u nazofarinksu, ali zdravi ljudi mogu eliminirati patogen”, kaže Glasmacher.

Bakterije se šire kapljičnim putem – kašljanjem, kihanjem ili čak dijeljenjem cigareta ili boca za piće – i mogu biti kobne za osobe s oslabljenim imunološkim sistemom.

“Bakterije Hiba mogu uzrokovati upalu pluća, meningitis ili trovanje krvi. Ove bolesti moraju se što prije liječiti antibioticima u bolnici”, upozorava Institut.

Mnogi od zaraženih nisu bili vakcinisani. Budući da se do sada smatralo da Hib zapravo pogađa samo malu djecu, vakcinacija je bilo dostupna samo djeci mlađoj od pet godina ili određenim rizičnim grupama. Međutim, zbog nove situacije Stalna komisija za vakcinaciju (STIKO) razmatra mogućnost proširenja preporuka na odrasle u rizičnim grupama,pišuVijesti

Hamburške vlasti već poduzimaju mjere. Organiziraju se hitne vakcinacije u prihvatilištima za beskućnike, bolnicama i centrima za pomoć ovisnicima kako bi se spriječilo daljnje širenje infekcije.

Facebook komentari