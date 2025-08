Stanivuković: Dodik mora otići sa vlasti, ali ne na ovaj način

Objavio je ovo lider PDP-a Draško Stanivuković povodom presude predsjedniku manjeg bh. entiteta RS Miloradu Dodiku.

Njegovu reakciju prenosimo u cijelosti:

“Danas, u Evropi i svijetu, gotovo da nema zemlje u kojoj neko sa strane, bez izborne volje i podrške naroda, može donositi odluke koje imaju zakonsku snagu. Ako to postoji — to nije država, to je kolonija.

I prije više od jednog vijeka, ovdje su stranci postavljali upravitelje — od Benjamina Kalaja pa do danas — koji su, mimo naroda i bez volje naroda, odlučivali o nama i našoj sudbini. Zar ova vremena apsolutno ne podsjećaju na to? Zar nisu isto to? Zar se ne trebamo izboriti za drugačije?

Proces protiv predsjednika Republike Srpske je politički i montiran. Od prvog dana govorim da se nije trebalo odazivati sudu i tužilaštvu, jer se time daje legitimitet nelegalnom procesu,pišu Vijesti

Milorad Dodik treba da ode sa vlasti — narodnom voljom i na izborima, a ne na ovaj način. Princip mora biti iznad ličnog odnosa prema bilo kome. Ovakav potez vodi nas u još jednu duboku političku krizu.

PDP je, prije izricanja presude i ne znajući njen ishod, donio odluku da ne treba učestvovati u prijevremenim izborima. Time smo poslali jasnu poruku da ne čekamo ničiji politički pad kako bismo dočekali našu političku priliku. Ako je presuda osuđujuća, kakva jeste — pripremom za redovne izbore unaprijed izbjegavamo krizu u koju se sada, nažalost, neminovno ulazi.”

