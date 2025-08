Konaković: Presuda će biti provedena, pozivam Dodika da bude odgovoran

Ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković za Dnevnik 2 Televizije Federacije BiH govorio je o presudi Miloradu Dodiku kojom je pravosnažno osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja političkih dužnosti, ocijenivši da se radi o pobjedi države i njenih institucija.

– Jedna od najvažnijih poruka svima u Bosni i Hercegovini, a posebno političarima koji su dugo vremena bili zaštićeni u nekom svom političkom ambijentu, da niko nije iznad institucija. Veoma sam sretan što je ta činjenica otvorila jedan novi prostor za zrele, odgovorne, pametne političare da dalje grade ambijent za život u Bosni i Hercegovini – kazao je Konaković.

– Prije svega CIK, naravno, uopšte nemam nikakvu sumnju – mora oduzeti mandat Miloradu Dodiku. On daljim insistiranjem na nekoj radikalizaciji, eskalaciji odnosa, ne donosi ništa dobro ljudima u ovom dijelu BiH, u bh. entitetu RS. Vidjeli ste na primjeru Schmidtovih odluka o obustavi finansiranja SNSD-a i Stevandićeve stranke, da se one vrlo lako provode. Dodik ako insistira da i dalje bude ne postojeći predsjednik RS-a, u tu sferu vodi cijeli entitet, sve ljude u ovom dijelu BiH i neće moći funkcionalno djelovati na toj poziciji, da budem banalan, ne može unijeti nijedan platni nalog niti u jedan sistem – pojasnio je on.

Završena priča

Dodik je “završena priča”, dodao je Konaković.

– Pozivam ga da bude odgovoran prema ljudima u RS-u i da ih prestane maltretirati ovim pričama suludim o secesiji, o napadu na institucije, o nefunkcionalnosti institucija i da se pomiri sa činjenicom da je svoj politički život on završio – kategoričan je Konaković.

Poziv Čoviću

– Pozivam Dragana Čovića da ovog puta istraje na onome što je danas rekao. Prilikom izricanja prvostepene presude je rekao isto. Čović je tada rekao isto – da mu nisu partneri oni koji ne priznaju institucionalne odluke. Na momente je ohrabrujuća današnja poruka Dragana Čovića – da budem iskren, ne vjerujem još uvijek, on treba potvrditi taj svoj stav kroz dalje političko djelovanje i činjenicu da Milorad Dodik, njegov najbliži partner, više nije politički aktivan. Očekujemo da Čović u praksi potvrdi ono što govori – naglasio je Konaković,pišu Vijesti

Pozvao je i Čovića i Dodika i sve političke aktere da se vrate, kako je naveo, normalnom ponašanju, “da iskoristimo evropsku priliku i ljudima donesemo bolji život u Bosni i Hercegovini”.

