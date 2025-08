Lijepe vijesti za penzionere: Evo kada kreće isplata penzija i jednokratne pomoći

U skladu sa Zakonom o MIO, penzije za mjesec juli 2025. godine bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa riznice Federacije BiH u utorak 5. augusta 2025.

Najniža penzija za juli iznosi 599,28 KM, zajamčena 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM. Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a kojih je na isplati za sjuli 372.120, iznosi 760,43 KM, priopćeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Vlada Federacije BiH usvojila je Uredbu o jednokratnom novčanom dodatku na penziju kao podršku umirovljenicima Federalnog zavoda za MIO/PIO.

U skladu s navedenom Uredbom korisnici najniže penzije (599,28 KM) s prebivalištem na području BiH, uz mirovinu za srpanj primit će i jednokratni dodatak u iznosu 250,00 KM. Isti iznos primit će i korisnici koji ostvaruju pravo na isplatu razlike penzija do iznosa najniže penzije u skladu s člankom 82. Zakona o MIO/PIO.

Korisnici koji su ostvarili pravo na penzijuu čija je visina u rasponu od 599,28 KM do 800,00 KM, primit će jednokratni dodatak u iznosu od 200,00 KM. Korisnici koji su ostvarili pravo na penziju čija je visina u rasponu 800,01 KM do 1.000,00 KM primit će jednokratni dodatak od 150,00 KM, dok će korisnici koji su ostvarili pravo na penziju čija je visina u rasponu 1.000,01 KM do 1.500,00 KM, primiti jednokratni dodatak od 100,00 KM.

Uredbom je određeno da se jednokratni dodatak na penziju isplaćuje korisnicima s prebivalištem u BiH koji su zatečeni u isplati na dan stupanja na snagu Uredbe. Jednokratni novčani dodatak ne isplaćuje se korisnicima koji su ostvarili pravo na razmjerni dio penzije, osim korisnika koji ostvaruju pravo na razliku penzije do iznosa najniže mirovine sukladno članku 82. Zakona o MIO/PIO. Nadalje, jednokratni dodatak ne isplaćuje se ni korisnicima koji su u radnom odnosu, kao ni korisnicima koji su ostvarili pravo na naknadu za tjelesnu onesposobljenost.

Penzije za juli primit će ukupno 459.570 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 384 miliona KM, u što su uključena i sredstva namijenjena za isplatu jednokratnog novčanog dodatka u iznosu od 71.660.225,71 KM.

Facebook komentari